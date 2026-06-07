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ميتا تطلق «Instagram Plus» باشتراك شهري مقابل 3.99 دولارات

ertQ
تعبيرية
 
الأحد، 07-06-2026 08:51 ص

الوكيل الإخباري-   تعتزم شركة Meta إطلاق خدمة اشتراك جديدة على Instagram تحت اسم "Instagram Plus" مقابل 3.99 دولارات شهريًا، في خطوة تهدف إلى تنويع مصادر دخلها بعيدًا عن الإعلانات.

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وتؤكد الشركة أن التطبيق سيبقى مجانيًا للمستخدمين غير المشتركين، وأن الاشتراك يمثل ترقية اختيارية فقط.


وتتيح الخدمة الجديدة مزايا إضافية، أبرزها تمديد مدة عرض "القصص" إلى 48 ساعة بدلًا من 24 ساعة، وإنشاء قوائم جمهور متعددة لمشاركة محتوى مخصص، إلى جانب أدوات تحليل جديدة تُمكّن المستخدمين من معرفة عدد مرات إعادة مشاهدة القصص والتحقق من مشاهدة أشخاص محددين لها.


وأوضحت ميتا أنها ستضيف مزايا جديدة إلى الخدمة خلال الأشهر المقبلة، بالتزامن مع توسعها في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أطلقت مؤخرًا وكلاء ذكاء اصطناعي للشركات عبر تطبيقاتها، بما في ذلك واتساب وماسنجر وإنستغرام.

 

 

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