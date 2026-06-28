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ميتا تعلّق برنامجاً لتتبع أنشطة الموظفين

صيث
تعبيرية
 
الأحد، 28-06-2026 01:35 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة ميتا تعليق برنامج داخلي مؤقتاً كان يُستخدم لجمع بيانات عن حركة مؤشر الفأرة والنقرات وضغطات لوحة المفاتيح على أجهزة موظفيها في الولايات المتحدة، بهدف تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، وذلك على خلفية تحقيق يتعلق بأمن البيانات.اضافة اعلان


وجاء القرار بعد اكتشاف أن بيانات حساسة تخص الموظفين، بما في ذلك محادثات خاصة ومعلومات تتعلق بالأداء، كانت متاحة لجميع موظفي الشركة، وفقاً لوثائق اطلعت عليها وكالة رويترز.

وأكدت ميتا أنها لم ترصد حتى الآن أي وصول غير مصرح به إلى هذه البيانات، لكنها قررت تعليق البرنامج احترازياً إلى حين انتهاء التحقيق.

وكان البرنامج، الذي بدأ تشغيله في أبريل الماضي، قد أثار مخاوف داخل الشركة بعدما تبيّن أنه يجمع بيانات أكثر مما أُعلن عنه سابقاً، ويخزن بعضها بصيغة غير مشفرة، ما دفع أحد الموظفين إلى تقديم بلاغ أمني للمطالبة بالتحقيق في الأمر.
 
 


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