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الأحد، 12-12-2021 03:01 م

ميتا تقدم دعما للدردشة المباشرة للعملاء

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة ميتا عن اختبار صغير لدعم الدردشة المباشرة لصناع المحتوى الناطقين باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة الذين ليس لديهم مدير علاقات معين.

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وبالرغم من المشاركة في حرب المنصات من خلال الحوافز المالية المتصاعدة لجذب المبدعين. ولكن أحد المجالات التي قال النقاد إن ميتا تفتقر إليها هو القدرة على توفير الدعم الأساسي لهؤلاء النجوم عبر الإنترنت.

وتفتقر الشركة إلى ذلك من خلال أدوات الإشراف على المجتمع وإدارة الصفحة أو التأكد من وجود شخص ما للوصول إليه إذا تم حظره من حسابه فجأة، وكانت هذه مشكلة مستمرة.

ويمكن الآن لنجوم الإنترنت الحصول على استجابة سريعة إذا كانت لديهم أسئلة حول العائد، أو، على سبيل المثال، كيفية استخدام ميزة جديدة لـ Instagram Reels


وهناك عنصر آخر أكثر أهمية وهو الأشخاص الذين تم حظرهم من حساباتهم لسبب أو لآخر. وقام تقرير صادر عن BuzzFeed في شهر أغسطس بتفصيل الاقتصاد السري للأشخاص الذين يزعمون أن لديهم وصولاً داخليًا إلى ميتا ويتقاضون أموالًا للمساعدة في استعادة الحساب.


وبالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي كعمل تجاري، فقد يشعرون أنه ليس لديهم خيار سوى الدفع، خاصةً عندما لا تستجيب طرق دعم العملاء العادية.


وتقول الشركة إنها تختبر الآن مساعدة الدردشة المباشرة لبعض المستخدمين الناطقين باللغة الإنجليزية على مستوى العالم. بما في ذلك صناع المحتوى، الذين تم حظر دخولهم إلى حساباتهم.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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