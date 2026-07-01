ميتا تقيد ميزة ذكية في نظاراتها وتثير الجدل

وتهدف الميزة إلى تحسين وضوح صوت المتحدث عبر عزل الضوضاء في البيئات المزدحمة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأثارت الخطوة جدلًا واسعًا، خاصة أن الميزة تعمل جزئيًا على المعالجة داخل النظارات، ما دفع للتساؤل حول أسباب فرض قيود على استخدامها.
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