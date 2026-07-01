ميتا تقيد ميزة ذكية في نظاراتها وتثير الجدل

الوكيل الإخباري- بدأت شركة ميتا في فرض قيود جديدة على ميزة Conversation Focus في نظارات Ray-Ban Meta، حيث أصبح استخدامها محدودًا بثلاث ساعات شهريًا للمستخدمين غير المشتركين في خدمة Meta One Premium.

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وتهدف الميزة إلى تحسين وضوح صوت المتحدث عبر عزل الضوضاء في البيئات المزدحمة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبحسب التحديث الجديد، يحصل المستخدمون المجانيون على 3 ساعات شهريًا فقط، مقابل 15 ساعة لمشتركي الخدمة المدفوعة، دون ترحيل الساعات غير المستخدمة إلى الشهر التالي.