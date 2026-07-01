الأربعاء 2026-07-01 04:25 م

ميتا تقيد ميزة ذكية في نظاراتها وتثير الجدل

شي
تعبيرية
 
الأربعاء، 01-07-2026 02:25 م

الوكيل الإخباري-  بدأت شركة ميتا في فرض قيود جديدة على ميزة Conversation Focus في نظارات Ray-Ban Meta، حيث أصبح استخدامها محدودًا بثلاث ساعات شهريًا للمستخدمين غير المشتركين في خدمة Meta One Premium.

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وتهدف الميزة إلى تحسين وضوح صوت المتحدث عبر عزل الضوضاء في البيئات المزدحمة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

 

وبحسب التحديث الجديد، يحصل المستخدمون المجانيون على 3 ساعات شهريًا فقط، مقابل 15 ساعة لمشتركي الخدمة المدفوعة، دون ترحيل الساعات غير المستخدمة إلى الشهر التالي.


وأثارت الخطوة جدلًا واسعًا، خاصة أن الميزة تعمل جزئيًا على المعالجة داخل النظارات، ما دفع للتساؤل حول أسباب فرض قيود على استخدامها.

 
 


gnews

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