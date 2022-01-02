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الأحد، 02-01-2022 02:09 م

ميتا تكشف عن آلية نظام الذكاء الإصطناعي لمكافحة المحتوى الضار

azoulay


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة ميتا «فيسبوك» سابقاً،عن بناء تقنية ذكاء اصطناعي جديدة، يمكنها التكيف بسهولة أكبر لاتخاذ إجراءات بشأن أنواع جديدة أو متطورة من المحتوى الضار بشكل أسرع.

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وقالت ميتا: «يستخدم نظام الذكاء الاصطناعي الجديد «few-shot learning»، بدءًا من الفهم العام للموضوع ثم يستخدم عددًا أقل من الأمثلة المصنفة لتعلم مهام جديدة، فيما يستمر المحتوى الضار في التطور بسرعة - سواء كان مدفوعاً بالأحداث الجارية أو الأشخاص الذين يبحثون عن طرق جديدة للتهرب من أنظمتنا - ومن المهم جداً أن تتطور أنظمة الذكاء الاصطناعي لتواكب مثل هذا المحتوى."

 

وأوضحت الشركة قائلة: « الذكاء الاصطناعي وعادة ما يستغرق عدة أشهر لجمع وتسمية الآلاف، إن لم يكن الملايين، من الأمثلة اللازمة لتدريب كل نظام ذكاء اصطناعي فردي لاكتشاف نوع جديد من المحتوى، ولمعالجة هذه العقبة، قمنا مؤخراً ببناء ونشر تقنية ذكاء اصطناعي جديدة تسمى (Few-Shot Learner" (FSL" يمكنها التكيف لاتخاذ إجراءات بشأن الأنواع الجديدة أو المتطورة من المحتوى الضار في غضون أسابيع بدلاً من أشهر.

وأضافت ميتا: «يستخدم نظام الذكاء الاصطناعي الجديد هذا طريقة جديدة نسبيا تسمى "few-shot learning"، حيث تبدأ النماذج بفهم عام وكبير للعديد من الموضوعات المختلفة ثم تستخدم أمثلة أقل بكثير، وفي بعض الحالات صفر، يتم تحديدها لتعلم مهام جديدة، تقنية FSL لا تعمل بأكثر من 100 لغة فقط بل تتعلم أيضا من أنواع مختلفة من البيانات، مثل الصور والنصوص، ستساعد هذه التقنية الجديدة في تعزيز أساليبنا الحالية لمعالجة المحتوى الضار.»

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