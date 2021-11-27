ميتا تكشف عن قفازات تسمح لك بالشعور بالأشياء في الواقع الافتراضي

الوكيل الإخباري - كشفت شركة ميتا (فيسبوك سابقا) عن ابتكار قفاز سحري يمنح مستخدميه أحاسيس تحاكي شعور الأشياء الحقيقية عند التعامل معها في الفضاء الافتراضي/ augmented Reality أو artificial Intelligence .

اضافة اعلان



وفي التفاصيل التي نقلتها aitnews، عند ارتداء هذا القفاز، فإنك تكون مقتنعاً بأنك تمسك الشيء الحقيقي (أو شيئاً قريباً منه)، حتى عندما يكون العنصر رقمياً بالكامل.



وعن هذا الموضوع، تقول ماريانا سعيد، خبيرة التسويق الرقمي بأنه لطالما سعت شركة ميتا قبل وقت طويل إلى التقدم في هذا المجال إشارة إلى أن العالم أصبح أكثر جدية بشأن تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، لذلك بدأت الشركة اليوم بالكشف عن أجزاء رئيسة من ميتافيرس المتصورة التي لن تكون الاخيرة في مجال الـai.



وأضافت، لطالما جرى اعتبار Meta Quest 2، أو Oculus Quest 2 سابقاً، واحدة من أفضل نظارات الرأس اللاسلكية المتوفرة للواقع الافتراضي. ولكن في الآونة الأخيرة، كشف Meta Reality Labs، ذراع البحث والتطوير للشركة، عن جهاز يمكن ارتداؤه على المعصم يترجم إشارات أعصاب المحرك الكهربائي إلى أوامر رقمية، وهذا القفاز يمثل جزءاً آخر من صورة الواقع الافتراضي والواقع المعزز الكبيرة للشركة.

ويندمج المشهد والصوت واللمس معاً لجعل العالم الرقمي المعزز أكثر واقعية.



وتضيف سعيد في حديثها لـ"نواعم" أنه تُقام اليوم تجارب عديدة للقفاز للحصول على ردود فعل غنية لأنها نقطة جوهرية بمجرد ما حُلّت يصبح الواقع الافتراضي ممكناً، وهذه نظرة إلى مستقبل التسويق الرقمي الذي ستطرأ عليه تطورات جذرية وسنرى عمليات تسويق مبتكرة غير متوقعة.

ويبدو أنّ "ميتا" تسعى إلى تثبيت صدارتها في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال ميزة تدرك أهمية العامل البصري والحسي في التواصل.

المصدر - نواعم

اظهار أخبار متعلقة

