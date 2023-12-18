'ميتا' تكشف عن نظارات ذكية بتقنيات الذكاء الاصطناعي

الوكيل الإخباري - تعمل شركة "ميتا" META على ترقية نظاراتها الذكية المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي للسماح "برؤية" ما يجري حولك، ومن ثم إخبارك عنه.



وتحتوي نظارات Ray-Ban Meta الذكية بالفعل على مساعد ذكاء اصطناعي مدمج، وفق موقع "ذا صن".



لكن عندما صُنعت، كان بإمكانها فقط الإجابة على الأسئلة العامة التي يمكن لأي شخص طرحها من أي مكان، مثل حالة الطقس.



وتم الإعلان عن المواصفات الذكية مرة أخرى، مع وعد بأنها ستتحدث يومًا ما عن الأشياء التي تراها.



وتفي Meta الآن بهذا الوعد من خلال تجربة الوصول المبكر لبعض المستخدمين للتحقق من الميزة الجديدة.





حتى أن مارك زوكربيرغ أظهر هذه الميزة في مقطع فيديو على انستغرام. اذ رفع الملياردير قميصًا من خزانته وطلب من نظارات Meta AI أن تختار زوجاً من السراويل، بناءً على ما كان يراه.



وقال: "يا ميتا، انظري وأخبريني ما هو البنطلون الذي سأرتديه مع القميص". وأجابت Meta AI: "بناءً على الصورة، يبدو أنه قميص مخطط. إن زوجًا من الجينز الداكن المغسول أو البنطلون ذو اللون الصلب سيناسب هذا القميص جيدًا."



ويُذكر أن سعر هذه النظارات يبدأ من 299 دولارًا، وموجودة حالياً حصرياً في الولايات المتحدة، مع تقديم طلب مسبق للحصول عليها.

اضافة اعلان

ديربورن