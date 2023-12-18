الإثنين 18-12-2023
الوكيل الاخباري
 

من قطاع غزة.. مرضى وناجون من السرطان يروون تجاربهم المريرة لـ "الوكيل"

سرايا القدس تعلن السيطرة على طائرة استطلاع إسرائيلية بخان يونس

على يد المقاومة .. تفاصيل مقتل عدد من جنود لواء الكوماندوز في غزة

الصفدي: ليضرب جيشنا بيد من حديد كل من تسول له نفسه النيل من هذا الوطن

فلس الريف يزود 320 موقعا ومنزلا بالكهرباء الشهر الماضي

وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 490 موقوفاً إداريا

الاحتلال يعتقل ستة مقدسيين من أم طوبا وأبو ديس

هآرتس: نتنياهو سيواجه مشكلتين في حال استمر بالحرب

الشبلي: الأردن أرسل 25 طائرة إغاثية و39 شاحنة مساعدات لغزة

قصف مدفعي إسرائيلي على بلدات جنوب لبنان

عاجل

سرايا القدس تعلن السيطرة على طائرة استطلاع إسرائيلية بخان يونس

الإثنين، 18-12-2023 11:21 ص

'ميتا' تكشف عن نظارات ذكية بتقنيات الذكاء الاصطناعي

858585


الوكيل الإخباري - تعمل شركة "ميتا" META على ترقية نظاراتها الذكية المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي للسماح "برؤية" ما يجري حولك، ومن ثم إخبارك عنه.

وتحتوي نظارات Ray-Ban Meta الذكية بالفعل على مساعد ذكاء اصطناعي مدمج، وفق موقع "ذا صن".

لكن عندما صُنعت، كان بإمكانها فقط الإجابة على الأسئلة العامة التي يمكن لأي شخص طرحها من أي مكان، مثل حالة الطقس.

وتم الإعلان عن المواصفات الذكية مرة أخرى، مع وعد بأنها ستتحدث يومًا ما عن الأشياء التي تراها.

وتفي Meta الآن بهذا الوعد من خلال تجربة الوصول المبكر لبعض المستخدمين للتحقق من الميزة الجديدة.


حتى أن مارك زوكربيرغ أظهر هذه الميزة في مقطع فيديو على انستغرام. اذ رفع الملياردير قميصًا من خزانته وطلب من نظارات Meta AI أن تختار زوجاً من السراويل، بناءً على ما كان يراه.

وقال: "يا ميتا، انظري وأخبريني ما هو البنطلون الذي سأرتديه مع القميص". وأجابت Meta AI: "بناءً على الصورة، يبدو أنه قميص مخطط. إن زوجًا من الجينز الداكن المغسول أو البنطلون ذو اللون الصلب سيناسب هذا القميص جيدًا."

ويُذكر أن سعر هذه النظارات يبدأ من 299 دولارًا، وموجودة حالياً حصرياً في الولايات المتحدة، مع تقديم طلب مسبق للحصول عليها.

اضافة اعلان

 

 

ديربورن

 




 

 


 

إقرأ ايضا
تةتةتةتة

لإنقاص الوزن.. احسب سعراتك الحرارية بصورة لطعامك

d2f818f7-e214-4131-9266-18c93dc8c052

واتس آب يضيف خاصية التدمير الذاتي للرسائل الصوتية

23 (3)

إنستغرام يتيح تعيين الحالة بـ 'فيديو سيلفي'

8aa96f9ef4cf592ae5082218d06d598ae0eaaf00

طريقة تعرضك للاختراق !

202312121843109010T

آبل تتيح التقاط الفيديو المكاني وتكافىء على تسجيلات "دولبي أتموس"

Netflix (2)

نتفلكس تعزز سرعة بثها بترقية مجانية للمشتركين فيها

أخبار متعلقة
1702013624_1702013565

غوغل تقدم ميزة 'ساعدني في الكتابة' المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى كروم

LYNXMPEJB603A_L

ميتا تبدأ التشفير التام للرسائل على فيس بوك وماسنجر

whatsapp

كيف يمكن إخفاء دردشة 'واتساب' المحمية؟

preview16

ما وراء البكرات: الابتكارات في مجال التكنولوجيا في أسواق الفتحات على الإنترنت