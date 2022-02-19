ميتا تواجه اتهامات بنشر معلومات مضللة حول المناخ وكورونا

الوكيل الاخباري- تزعم شكاوى قدمها اثنان من المبلغين عن المخالفات إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية هذا الشهر أن شركة ”ميتا“ ضللت المستثمرين بشأن جهودها لمكافحة تغير المناخ والمعلومات الخاطئة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) عبر منصاتها المختلفة.



ووفقاً لصحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، تزعم الشكاوى المقدمة من مجموعة ”Whistleblower Aid“، وهي منظمة غير ربحية تمثل المسؤولة السابقة في الشركة فرانسيس هيوغن، أن الشركة قدمت ”تحريفات مادية وإغفالات في بيانات للمستثمرين“ حول جهودها لمكافحة المعلومات المضللة.

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