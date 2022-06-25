ميتا توفر مجموعات فيسبوك حصرية للبودكاست باشتراكات مدفوعة

الوكيل الإخباري- قد يكون للبودكاست المفضل لديك قريبًا منتدى رسمي يسهل العثور عليه، بعد أن تعاونت شركة ميتا مع شركة “إي كاست” العملاقة للبودكاست لتقديم مجموعات فيسبوك الحصرية للبودكاست باستخدام اشتراكات “إي كاست” المدفوعة.



اربط عضويتك بحسابك على فيسبوك وسيكون لديك مكان جاهز لمناقشة الحلقة الأخيرة مع زملائك المعجبين، لن تضطر إلى البحث عن لوحة رسائل أو استخدام علامات التصنيف على الشبكات الاجتماعية. وستحصل أيضًا على حصريات مثل البث المباشر وجلسات الأسئلة والأجوبة مع مضيفي العرض. ولم تذكر الشركتان متى ستتوفر مجموعات المشتركين.



ورغم أن شركة ميتا عانت في المنافسة في مجال البث الصوتي، وبدأت في إغلاق خدماتها، إلا أن الصفقة الجديدة تضمن للشركة مشاركتها في هذه الفئة من الخدمات.



يمكن أن تستفيد شركة وسائل التواصل الاجتماعي من ظهور المدونات الصوتية المدفوعة (من خلال زيادة استخدام خدماتها) دون الحاجة إلى ضخ الموارد في إنشاء المحتوى أو توزيعه. هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها شركة بودكاست منصة فيسبوك الجديدة لمجموعات المشتركين القابلة للتشغيل البيني، ولكنها قد لا تكون الأخيرة إذا أثبتت شراكة “إي كاست” نجاحها، بحسب ما أورد موقع “إن غادجيت” الإلكتروني.

اضافة اعلان

24