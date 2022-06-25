السبت 25-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

وزارة الصحة تؤكد اتخاذها اجراءات قانونية بحق المعتدين على أطبائها

إصابات خلال قمع الاحتلال وقفة منددة بوجود كسارة لمستوطن على أراضي كيسان

هيئتا الطيران المدني ومكافحة الفساد تعقدان ورشة توعوية

الأرصاد: تأثير طفيف للعاصفة التي ضربت الساحل السوري

الخرابشة: 4 مراحل لمشروع استكشاف النحاس في ضانا

وسم #الجرائم_الإلكترونية يتصدر تويتر

التعامل مع 103 حرائق أعشاب في 24 ساعة

تجارة عمان تدعو للتركيز على التكامل الاقتصادي العربي

الزراعة تؤكد مأمونية الأضاحي المتوفرة في الأردن

تفاصيل الحالة الجوية ليومي السبت والأحد

السبت، 25-06-2022 02:45 م

ميتا توفر مجموعات فيسبوك حصرية للبودكاست باشتراكات مدفوعة

1002990-facebook-meta-reuters


الوكيل الإخباري- قد يكون للبودكاست المفضل لديك قريبًا منتدى رسمي يسهل العثور عليه، بعد أن تعاونت شركة ميتا مع شركة “إي كاست” العملاقة للبودكاست لتقديم مجموعات فيسبوك الحصرية للبودكاست باستخدام اشتراكات “إي كاست” المدفوعة.

اربط عضويتك بحسابك على فيسبوك وسيكون لديك مكان جاهز لمناقشة الحلقة الأخيرة مع زملائك المعجبين، لن تضطر إلى البحث عن لوحة رسائل أو استخدام علامات التصنيف على الشبكات الاجتماعية. وستحصل أيضًا على حصريات مثل البث المباشر وجلسات الأسئلة والأجوبة مع مضيفي العرض. ولم تذكر الشركتان متى ستتوفر مجموعات المشتركين.

ورغم أن شركة ميتا عانت في المنافسة في مجال البث الصوتي، وبدأت في إغلاق خدماتها، إلا أن الصفقة الجديدة تضمن للشركة مشاركتها في هذه الفئة من الخدمات.

يمكن أن تستفيد شركة وسائل التواصل الاجتماعي من ظهور المدونات الصوتية المدفوعة (من خلال زيادة استخدام خدماتها) دون الحاجة إلى ضخ الموارد في إنشاء المحتوى أو توزيعه. هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها شركة بودكاست منصة فيسبوك الجديدة لمجموعات المشتركين القابلة للتشغيل البيني، ولكنها قد لا تكون الأخيرة إذا أثبتت شراكة “إي كاست” نجاحها، بحسب ما أورد موقع “إن غادجيت” الإلكتروني.

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
إنستغرام-780x470

انستغرام تطلق ميزة جديدة

فيس 2

3 حيل مخفية على فيسبوك قد لا يعرفها الكثيرون

شحن

إنتاج بطارية لسيارة كهربائية تكفي لرحلة 1000 كيلومتر في الصين

FV3maNpXwAATubp

تويتر تختبر ميزة نصية طويلة تسمى الملاحظات

44291006_303

أمازون تخطط لجعل أليكسا يقلد صوت أي شخص

تجربتي-مع-شوبيفاي-Shopify

تويتر تتعاون مع شوبيفاي لجلب منتجات التجار

أخبار متعلقة
فيس 2

3 حيل مخفية على فيسبوك قد لا يعرفها الكثيرون

7777777777-4

ميتا تطرح أدوات جديدة للمبدعين على إنستغرام و فيسبوك

مايكروسوفت-تضفي-الإثارة-على-اجتماعات-تيمز-عبر-الألعاب

فيسبوك تحاول تقليد تيك توك عبر تغيير خوارزميتها

20211028_1635449046-278

ميتا تبتعد عن تسويق Portal كجهاز للمستهلك

لسنوات-طويلة-جدا-مارك-زوكربيرغ-رئيسا-لـميتا

مارك زوكربيرغ سيبقى لسنوات طويلة جدا رئيساً لـ ميتا

فيس

تحذير هام لمستخدمي واتس آب وفيسبوك وإنستغرام