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الأحد، 17-09-2023 09:09 ص

ميتا : خدمة مرتقبة لجميع الهواتف

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الوكيل الإخباري- تعتزم شركة التكنولوجيا الأمريكية ميتا بلاتفورمز توفير خدمة العالم الافتراضي "هورايزون وورلدز" بتقنية "ميتافيرس" عبر الهواتف المحمولة وشبكة الإنترنت للمستخدمين الذين يرغبون في استكشاف هذا العالم، ولكنهم لا يرغبون في شراء جهاز "أوكولوس كويست".

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وقالت ميتا، التي تمتلك شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن المستخدمين يستطيعون الوصول إلى "هورايزون وورلدز" من خلال تطبيق "ميتا كويست" للأجهزة المحمولة أو عبر أي برنامج لتصفح الإنترنت خلال الشهور المقبلة.


ونقل موقع سي نت دوت المتخصص في مواضيع التكنولوجيا عن بيان شركة ميتا قائلاً إن "ميتافيرس سيكون متاحًا للجميع بغض النظر عن الأجهزة التي لديهم... توفير خدمة "وورلدز" عبر المزيد من القنوات خطوة في اتجاه تحقيق رؤيتنا بتوفير التجربة للمزيد من الناس".


وأضافت ميتا أن عددًا قليلًا من الأشخاص يستطيعون حاليًا الوصول إلى العالم الافتراضي سوبر رمبل من خلال تطبيق "ميتا كويست" للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.


وأشارت ميتا إلى أنها ستطرح نسخة من التطبيق للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل آي.أو.إس خلال الأسابيع القليلة المقبلة.


كما سيتم توفير نسخة عبر الإنترنت حاليًا، حيث يمكن للمستخدم الراغب في ذلك إنشاء حساب لإدراج اسمه على قائمة انتظار للوصول إلى الخدمة.


وقالت ميتا إن "الوصول المبكر إلى خدمة العالم الافتراضي سيكون متاحًا للمزيد من الناس تدريجيًا، في الوقت الذي نجمع فيه آراءهم ونطور التجربة"، مضيفة أنه سيتم توفير المزيد من العوامل الافتراضية عبر المنصة خلال الشهور القليلة المقبلة.


ومن المتوقع أن تطلق ميتا الجيل الجديد من جهاز العالم الافتراضي "ميتا كويست 3" في هذا الخريف.

البيان

 




 

 


 

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