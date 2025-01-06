ميتا ستستخدم الذكاء الاصطناعي في فيس بوك وإنستغرام

وبحسب تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" فإن الشركة التي يرأسها مارك زوكربيرغ تعتزم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي على منصات مثل فيس بوك وإنستغرام.
الذكاء الاصطناعي
وأشار التقرير إلى أن ميتا تعتزم إطلاق مجموعة جديدة من منتجات الذكاء الاصطناعي ومنها أداة لمساعدة السمتخدمين في ابتكار شخصيات الذكاء الاصطناعي في فيس بوك وإنستغرام.
من ناحيته قال كونور هايس نائب رئيس ميتا لمنتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي إنهم "يتوقعون أن تتواجد شخصيات الذكاء الاصطناعي على منصاتنا بنفس الطريقة التي تتواجد بها حالياً حسابات المستخدمين".
وأضاف أن هذه الشخصيات الآلية ستكون مثل الملفات التعريفية للمستخدمين، فتضم سير ذاتية وصوراً شخصية وتكون قادرة حتى على إنشاء ومشاركة المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
وفي حين يقتصر استخدام هذا البرنامج حالياً على الولايات المتحدة، تعتزم ميتا توفيره على نطاق أوسع في وقت لاحق من العام الحالي.
مزايا
ورغم أن توفير أدوات الذكاء الاصطناعي لمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي يمكن أن يسبب مشاكل كثيرة ويثير قلق البعض، فإنه ينطوي على مزايا محتملة لا بأس بها.
لكن العكس قد يكون صحيحاً أيضاً بحيث تستخدم هذه الأدوات في إنتاج محتوى مزيف وتوزيعه
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