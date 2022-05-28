السبت 28-05-2022
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السبت، 28-05-2022 11:57 ص

ميتا لن تجمع بيانات المستخدم بطرق جديدة

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الوكيل الإخباري - قدمت شركة ميتا مراجعة جديدة لشروطها للخدمة وحدثت سياستها للخصوصية. وأصبحت سياسة بيانات فيسبوك القديمة الآن سياسة خصوصية ميتا، وقد تمت إعادة كتابتها لتسهيل فهم أحدث المنتجات التي تقدمها الشركة وتعكسها هذه السياسة.

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ومع هذه المراجعة، فإن ميتا لا تجمع بياناتك أو تستخدمها أو تشاركها أو تبيعها بطرق جديدة بناءً على تحديث السياسة هذا. بدلاً من ذلك، يعدل هذا التحديث اللغة ويضيف أمثلة لمساعدة الأشخاص على فهم ما يدور حوله كل جزء.


ونشرت الشركة مقالاً يوضح بالتفصيل سبب إعادة كتابة شروط الخدمة وسياسة الخصوصية. ووفقًا للشركة، أصبح من السهل الآن على المستخدمين الفهم والتفكير في المنتجات والخدمات التي تقدمها ميتا. ويتمتع مركز الخصوصية الآن بواجهة أكثر سهولة في الاستخدام.


وقال جون دافيسون، كبير مستشاري مركز معلومات الخصوصية الإلكترونية: الوعد بأن هذه السياسة لن تشارك البيانات بطرق جديدة يبدو جيدًا. ولكن تكمن المشكلة في أن فيسبوك توجه بيانات المستخدم على نطاق صناعي إلى نظام بيئي للإعلان المستهدف واسع النطاق. ونتيجة لذلك فإن الوضع الراهن ليس جيدًا للخصوصية.


وقدمت ميتا مبادرات حول جعل سياساتها أبسط وأسهل في القراءة أكثر من مرة خلال السنوات القليلة الماضية (في 2014 و 2018، على سبيل المثال).


ويبدو أن التحديث الجديد هو الأفضل حتى الآن. ولكن بقدر ما يساعد يفهم الناس ما يوافقون عليه، فقد يساعد ذلك ميتا أكثر.


ويساعد تضمين الأمثلة في منع سوء الفهم وسوء تفسير القواعد، مثل حادثة تحديث شروط خدمة إنستاجرام في عام 2012، عندما اعتقد الناس أن الخدمة قد تبدأ فجأة ببيع صور الجميع.


وأوضح دافيسون أن أوضح سياسة للخصوصية ليست بديلاً عن حقوق الخصوصية القابلة للتنفيذ أو القيود القانونية على معالجة البيانات.


وقال: من غير الواقعي الاعتقاد بأن مستخدمي فيسبوك يمكنهم فهم ما يوافقون عليه في اتفاقية مكونة من 9000 كلمة. بما في ذلك عشرات القوائم المتداخلة التي تغطي إعدادات وسيناريوهات مختلفة.


وبمقارنة السياسة القديمة بالسياسة الجديدة، فإن تصريحات الشركة بأنها لن تجمع البيانات بطرق جديدة صحيحة. ومع ذلك، يعتمد نشاط الشركة بشكل كبير على بيع بيانات المستخدم بغرض الدعاية.


وكشف مستند داخلي من فريق إعلانات فيسبوك في وقت سابق من هذا العام أنه حتى مهندسي الشركة ليس لديهم فكرة عن كيفية إدارة بيانات المستخدم بطريقة تحميها. كما أطلق موظفو فيسبوك على قاعدة بيانات المنصة اسم الحدود المفتوحة.

 

البوابة العربية للأخبار التقنية 

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