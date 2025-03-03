ميتــا تدرس إطلاق تطبيق مستقل للفيديوهات القصيرة لمنافسة تيك توك

الوكيل الإخباري- تدرس شركة ميتا، المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي فيسبوك، ماسنجر، و واتساب، إطلاق تطبيق جديد مخصص للفيديوهات القصيرة، والتي يتم توفيرها حاليًا عبر تطبيق إنستغرام.

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وفقًا لتقرير نشره موقع "إنفورميشن" المتخصص في التكنولوجيا، نقل عن مصدر لم يكشف عن هويته، أن آدم موسيري، رئيس إنستغرام، تحدث مع فريق العمل حول المشروع الجديد الذي يحمل الاسم الكودي "بروجيكت راي". يهدف التطبيق إلى تحسين التوصيات المقدمة للمستخدمين، سواء الجدد أو الحاليين، في الولايات المتحدة، وتوفير مساحة لعرض فيديوهات تتجاوز مدتها ثلاث دقائق.



في وقت سابق من هذا العام، أعلنت ميتا عن تطوير تطبيق جديد لتحرير الفيديوهات باسم "إيديتس"، وهو يهدف إلى منافسة تطبيق "كاب كت" المملوك لشركة بايت دانس الصينية، المالكة لمنصة تيك توك.



وتسعى ميتا للاستفادة من حالة الغموض التي تحيط بمستقبل تيك توك في الولايات المتحدة، حيث يُحتمل أن يُفرض حظر على التطبيق الصيني إذا لم يتم بيعه لمستثمرين أمريكيين خلال الأسابيع المقبلة.



ويُذكر أن تطبيق إنستغرام يتيح حاليًا للمستخدمين مشاهدة مزيج من الصور والفيديوهات (ريلز) والقصص. ومع ذلك، يشعر العديد من المستخدمين بأن التطبيق أصبح مزدحمًا بمحتوى الفيديو، مما أثر على تجربة الاستخدام الأصلية التي كانت تركز على الصور.



إذا قامت ميتا بنقل خدمة "ريلز" إلى تطبيق مستقل، فإنه سيكون بمثابة فرصة لتطبيق إنستغرام للتركيز على ميزاته الأخرى. كما بدأ إنستغرام مؤخرًا في دفع أموال للمبدعين للترويج له على منصات أخرى مثل تيك توك وسناب شات ويوتيوب، في إطار سعيه لدعم صناعة المحتوى وزيادة التفاعل.

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