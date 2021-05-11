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الثلاثاء، 11-05-2021 09:43 م

ميزات إضافية لاجتذاب المستخدمين تظهر في يوتيوب

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الوكيل الاخباري - حصلت خدمة Shorts في "يوتيوب" على عدة ميزات جديدة تجعل منها أكثر فائدة ومتعة للمستخدمين وصناع المحتوى.

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وتبعا للقائمين على "يوتيوب" فإن مستخدمي خدمة Shorts في الولايات المتحدة بات بإمكانهم الاستفادة من مجموعة جديدة من المرشحات والفلاتر التي تساعدهم على التحكم بألوان ومظهر الفيديوهات القصيرة التي يريدون تحميلها في قنواتهم.


كما بات بإمكان صناع المحتوى تحميل فيديوهات قصيرة تتراوح مدتها ما بين 15 و 60 ثانية، لكن الفيديوهات التي سترفق بموسيقى من مكتبة "يوتيوب" الإلكترونية ستحدد مدتها بـ 15 ثانية فقط.


ووفرت Shorts للمستخدمين في الولايات المتحدة إمكانيات أكبر لإضافة تسميات توضيحية إلى الفيديوهات القصيرة التي يريدون تحميلها عبر الخدمة، إذ بات بإمكانهم إضافة هذه التسميات بشكل يدوي، أو السماح لـ "يوتيوب" باختيار التسميات اعتمادا على محتواها، ما سيسهل عملية وصول المستخدمين الآخرين للفيديوهات عبر الكلمات الدليلة.

 

ويمكن لمستخدمي "يوتيوب" من الهواتف والأجهزة المحمولة الوصول إلى فيديوهات Shorts أيضا عبر علامة Explore الموجودة أسفل شاشة العرض الرئيسية للتطبيق، كما يمكنهم عبر هذه العلامة استكشاف أبرز الفيديوهات الرائجة حاليا والتي تتعلق بمختلف الموضوعات والاهتمامات.

 

روسيا اليوم

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