ميزات جديدة أضافها واتساب خلال أسبوع

الوكيل الإخباري _ يعمل تطبيق التراسل الفوري الشهير واتساب على تطوير ميزاته باستمرار ، وقد عمل خلال الفترة الاخيرة على اضافة ميزات جديدة إلى النظام الأساسي بتطبيقه المخصص للهواتف الذكية.

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حيث أعادت الخدمة المملوكة لشركة فيسبوك تصميم أداة إدارة التخزين، والتي تسهل على المستخدمين حذف الصور ومقاطع الفيديو والمستندات والملفات الأخرى غير الضرورية.



كما انه طرح ميزة الرسائل المختفية، أو رسائل الاختفاء الذاتي.

بالاضافة الى انها أعادت خدمة المراسلة العمل على ميزة "الإبلاغ عن جهة اتصال" والمتوفرة حاليا لمسخدمي الإصدار التجريبي من التطبيق,

وأتاحت خدمة التراسل الشهيرة ميزة المدفوعات الخاصة بها لعدد أكبر من مستخدميها في الهند.



المصدر : صدى البلد

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