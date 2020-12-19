ميزات جديدة على إنستغرام .. ما علاقتها بـكوفيد 19؟

الوكيل الاخباري - أعلنت منصة "إنستغرام" عن طرحها ميزات جديدة، مشيرة إلى أن لها علاقة مباشرة مع جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

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وسارت "إنستغرام"، بحسب موقع "تايمز نيوز ناو" على درب فيسبوك وتويتر في طرح ميزات جديدة، لمعالجة انتشار المعلومات الخاطئة والمزيفة بشأن "كوفيد 19" عبر منصتها.



وستساعد الميزات الجديدة من إنستغرام الأشخاص على البقاء على اطلاع دائم والحصول على معلومات من مصادر موثقة بشأن ارتفاع حالات "كوفيد 19" في بلدانهم، وباقي دول العالم.



وأوضحت إنستغرام إنه في الأماكن التي ترتفع فيها حالات "كوفيد 19" سيرى المستخدم رسالة فورية في الجزء العلوي من صفحتهم الرئيسية، تربطهم بالسلطات الصحية الرسمية في بلدانهم.



وستقوم كذلك إنستغرام بإزالة أي إدعاءات مزيفة حول "كوفيد 19" وبالأخص تلك المرتبطة بلقاحات "كوفيد 19"، وستوجه المستخدمين للمعلومات الرسمية الموثقة من قبل السلطات الصحية الرسمية في بلدانهم.



يذكر أن فيسبوك وتويتر سبق وأطلقتا تقنيات مشابهة للكشف عن الأخبار المزيفة المرتبطة بـ"كوفيد 19" أو لقاحات "كوفيد 19".





المصدر : سبوتنك







