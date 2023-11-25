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السبت، 25-11-2023 03:16 م

ميزات جديدة لخرائط غوغل.. تعرف إليها

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الوكيل الإخباري - أعلنت غوغل عن ثلاث طرق جديدة تخطط بها لمنع تقديم المحتوى المزيف على خرائط غوغل. يتضمن الأول مراقبة مستمرة للمحتوى المُساهم واكتشاف أي أنماط غير عادية. كما قدمت تحديثاً جديداً لروبوت الدردشة "بارد" قادر على فهم محتوى يوتيوب.

وعندما يتم اكتشاف المحتوى المزيف في خرائط غوغل، تتعهد غوغل بالتصرف بسرعة وتنفيذ إجراءات الحماية لمنع المزيد من إساءة الاستخدام، مثل إزالة المحتوى المزيف أو تعطيل المساهمات الجديدة مؤقتاً. 

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حماية الأحداث الهامة والمواقع الحساسة 
علاوة على ذلك، تقول غوغل إنها تركز الآن على منع إساءة الاستخدام قبل اللحظات الحساسة مثل الانتخابات أو غيرها من الأحداث المهمة. وتعمل الشركة بشكل استباقي على حماية الأماكن في الأوقات التي يكون فيها هناك زيادة طفيفة في المحتوى غير الموضوعي وغير المفيد من خلال الحد من قدرة الأشخاص على اقتراح تعديلات على أرقام الهواتف والعناوين والمعلومات الواقعية الأخرى للمساعدة في تجنب انتشار المعلومات الخاطئة.


ولن تسمح غوغل بمراجعات الخرائط لأماكن محددة مثل السجون ومراكز الشرطة. وتستفيد هذه الأماكن من وسائل الحماية طويلة المدى نظراً لأن مساهمات المستخدمين دائماً ما تكون غير مفيدة أو ضارة أو خارجة عن الموضوع. 


وقدمت بارد "ملحقاتها" في وقت سابق من هذا العام كوسيلة لتوسيع قاعدة معارف الذكاء الاصطناعي لتشمل معلوماتك من تطبيقات غوغل الأخرى مثل جيميل ودرايف وخرائط غوغل وفلايتس ويوتيوب. وأدى تمكين هذه الملحقات إلى منح بارد إذناً للوصول إلى المعلومات من هذه المصادر للمساعدة في الرد عليك وبالتالي منحك تجربة أكثر تخصيصاً.


وسيسمح التحديث الجديد بطرح أسئلة على بارد حول مقاطع الفيديو التي تشاهدها على يوتيوب، وسيتمكن من الإجابة عليها. وتعد هذه الإمكانية الجديدة جزءاً من جهود لجعل بارد أكثر فائدة للمهام اليومية.

 

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