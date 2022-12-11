ميزات جديدة لـ 'تليغرام' يتفوق بها على واتساب

الوكيل الإخباري - طرح تطبيق المراسلة الفورية تيليغرام مجموعة من الميزات الجديدة التي يمنح بعضها للتطبيق، تفوقاً على العديد من تطبيقات المراسلة الأخرى وخاصة واتساب.



فيما يلي أهم الميزات المهمة الجديدة التي تم طرحها على تيليغرام، وفق ما أورد موقع “إن غادجيتس” الإلكتروني:



لا حاجة لبطاقة SIM للتسجيل في تيليغرام

اضافة اعلان

يتيح تيليغرام للمستخدمين خيار تسجيل الدخول بدون بطاقة SIM، وقالت الشركة في منشور بالمدونة: "يمكنك الحصول على حساب تيليغرام بدون بطاقة SIM وتسجيل الدخول باستخدام أرقام مجهولة مدعومة من blockchain ومتاحة على منصة Fragment".

سهولة حذف الدردشات

سيكون لدى المستخدمين الآن خيار ضبط مؤقت الحذف التلقائي العام لإزالة الرسائل تلقائياً في جميع الدردشات الجديدة. وبحسب الشركة، سيتم تطبيق المؤقت تلقائياً على جميع محادثاتك الجديدة مع المستخدمين، بغض النظر عمن يبدأها، وعلى جميع المجموعات الجديدة التي تنشئها.

ميزة الموضوعات في المجموعات تحصل على ميزات جديدة

تقول تيليغرام أن ميزة "الموضوعات" متاحة الآن لمجموعات تضم 100 عضو أو أكثر. علاوة على ذلك، يمكن للمجموعات الآن أن تحتوي على ما يصل إلى 5 موضوعات مثبتة، ويدعم كل موضوع عدداً غير محدود من الرسائل المثبتة.

رموز QR المؤقتة

يمكن للمستخدمين الآن إنشاء رمز QR مؤقت إذا لم يكن لديك اسم مستخدم ولا تريد الكشف عن رقم هاتفك للآخرين. سيسمح مسح الرمز للأشخاص بإضافتك على الفور كجهة اتصال دون معرفة رقم هاتفك.

المزيد من الرموز التعبيرية المخصصة

أضاف تيليغرام 10 حزم رموز تعبيرية مخصصة أخرى. وهي متاحة لمستخدمي تيليغرام بريميوم فقط.

24

اظهار أخبار متعلقة

