ميزات خفية في Google Maps تجعل القيادة أكثر أمانًا وسهولة

الوكيل الإخباري- يُعد تطبيق Google Maps أداة أساسية للسائقين، إذ لا يقتصر دوره على تحديد الاتجاهات، بل يوفر ميزات ذكية تساعد على تحسين تجربة التنقل وتقليل التشتيت أثناء القيادة.

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ومن أبرز هذه الميزات: استعراض الخطوات المقبلة في المسار، وإعادة تمركز الخريطة على موقع السيارة، وتدوير الخريطة بإصبعين، وإضافة محطات توقف متعددة دون إيقاف الملاحة.



كما يتيح التطبيق الإبلاغ عن الحوادث والازدحام المروري، والتحكم في التنبيهات الصوتية، ومشاركة الرحلة مع الآخرين، وتحميل الخرائط للاستخدام دون اتصال بالإنترنت، إضافة إلى اختيار مسارات بديلة وفق حركة المرور.