الأربعاء 2026-06-17 03:32 م

ميزات خفية في Google Maps تجعل القيادة أكثر أمانًا وسهولة

sadfa
تعبيرية
 
الأربعاء، 17-06-2026 02:40 م

الوكيل الإخباري-   يُعد تطبيق Google Maps أداة أساسية للسائقين، إذ لا يقتصر دوره على تحديد الاتجاهات، بل يوفر ميزات ذكية تساعد على تحسين تجربة التنقل وتقليل التشتيت أثناء القيادة.

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ومن أبرز هذه الميزات: استعراض الخطوات المقبلة في المسار، وإعادة تمركز الخريطة على موقع السيارة، وتدوير الخريطة بإصبعين، وإضافة محطات توقف متعددة دون إيقاف الملاحة.


كما يتيح التطبيق الإبلاغ عن الحوادث والازدحام المروري، والتحكم في التنبيهات الصوتية، ومشاركة الرحلة مع الآخرين، وتحميل الخرائط للاستخدام دون اتصال بالإنترنت، إضافة إلى اختيار مسارات بديلة وفق حركة المرور.


وتسهم هذه الأدوات في جعل Google Maps أكثر من مجرد تطبيق ملاحة، إذ يعمل كمساعد ذكي يعزز السلامة والراحة أثناء القيادة.

 
 


gnews

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sadfa

تكنولوجيا ميزات خفية في Google Maps تجعل القيادة أكثر أمانًا وسهولة



 
 






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