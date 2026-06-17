ميزات خفية في Google Maps تجعل القيادة أكثر أمانًا وسهولة

ومن أبرز هذه الميزات: استعراض الخطوات المقبلة في المسار، وإعادة تمركز الخريطة على موقع السيارة، وتدوير الخريطة بإصبعين، وإضافة محطات توقف متعددة دون إيقاف الملاحة.
كما يتيح التطبيق الإبلاغ عن الحوادث والازدحام المروري، والتحكم في التنبيهات الصوتية، ومشاركة الرحلة مع الآخرين، وتحميل الخرائط للاستخدام دون اتصال بالإنترنت، إضافة إلى اختيار مسارات بديلة وفق حركة المرور.
وتسهم هذه الأدوات في جعل Google Maps أكثر من مجرد تطبيق ملاحة، إذ يعمل كمساعد ذكي يعزز السلامة والراحة أثناء القيادة.
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