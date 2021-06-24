ميزات لا تتوقعها لـ iMessage

الوكيل الإخباري - يجهل الكثير من المستخدمين مميزات iMessage التي تجعله متفوقًا على الكثير من تطبيقات الدردشة السريعة .

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مميزات iMessage :

1- الكثير من اختيارات التخصيص:

يمتلك تطبيق iMessages مجموعة كبيرة من اختيارات التخصيص، وهي تجعله مناسبًا لجميع المستخدمين.





2 - أخد نسخة احتياطية من الرسائل عبر iCloud:

يتيح لك تطبيق iMessage أخذ نسخة احتياطية من الرسائل وتخزينها على آي كلاود، وذلك حتى تستعيدها بسرعة عند تغيير هاتفك.





3 - التفريق بين الرسائل النصية ورسائل iMessage:



قد يصبح التفريق بين نوعين الرسائل صعبًا، وهذا لأنهما يستخدمان نفس التطبيق والواجهة.





4 -إرسال الأموال:

تستطيع ارسال الأموال عبر تطبيق iMessage، ولكن يجب أن تكون خدمة Apple Pay مفعلة في دولتك قبل فعل هذا.





5 - تغيير الصورة الشخصية:

يمكنك تغيير صورتك الشخصية في تطبيق iMessage، وقد قمنا بتغطية هذا الأمر سابقًا.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية













