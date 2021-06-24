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الخميس، 24-06-2021 11:28 ص

ميزات لا تتوقعها لـ iMessage

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الوكيل الإخباري - يجهل الكثير من المستخدمين مميزات iMessage التي تجعله متفوقًا على الكثير من تطبيقات الدردشة السريعة .

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مميزات iMessage : 

 

1- الكثير من اختيارات التخصيص: 
يمتلك تطبيق iMessages مجموعة كبيرة من اختيارات التخصيص، وهي تجعله مناسبًا لجميع المستخدمين.

2 - أخد نسخة احتياطية من الرسائل عبر iCloud: 
يتيح لك تطبيق iMessage أخذ نسخة احتياطية من الرسائل وتخزينها على آي كلاود، وذلك حتى تستعيدها بسرعة عند تغيير هاتفك.

3 - التفريق بين الرسائل النصية ورسائل iMessage:

قد يصبح التفريق بين نوعين الرسائل صعبًا، وهذا لأنهما يستخدمان نفس التطبيق والواجهة.

4 -إرسال الأموال: 

تستطيع ارسال الأموال عبر تطبيق iMessage، ولكن يجب أن تكون خدمة Apple Pay مفعلة في دولتك قبل فعل هذا.

5 - تغيير الصورة الشخصية: 
يمكنك تغيير صورتك الشخصية في تطبيق iMessage، وقد قمنا بتغطية هذا الأمر سابقًا.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 






 




 

 


 

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