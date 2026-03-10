ميزات محسّنة.. 7 ترقيات مرتقبة في آيفون 18 برو!

11:14 ص

الوكيل الإخباري- تستعد شركة أبل للكشف عن هواتفها الجديدة آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس في سبتمبر المقبل، وسط تسريبات تكشف أبرز المزايا والتحسينات المنتظرة في الجيل الجديد. رغم التشابه في التصميم مع سلسلة آيفون 17 برو، يُتوقع أن تحمل الهواتف ترقيات تقنية مهمة.





أبرز التحسينات المتوقعة:



Dynamic Island أصغر حجماً

سيتم تصغير حجم ميزة Dynamic Island عبر نقل بعض مكونات Face ID أسفل الشاشة، ما يقلل مساحة الجزيرة التفاعلية بنسبة تصل إلى 35%.



كاميرا بفتحة عدسة متغيرة

الكاميرا الرئيسية ستتيح التحكم في كمية الضوء الداخلة، لتحسين عمق المجال وجودة الصور في مختلف ظروف الإضاءة، مشابهة للكاميرات الاحترافية.



معالج Apple A20 Pro بدقة 2 نانومتر

معالج A20 Pro الجديد يوفر أداء أعلى وكفاءة أفضل في استهلاك الطاقة، مع تحسينات في الاتصال اللاسلكي عبر شريحة N2.



مودم من تطوير أبل

الهاتف سيحمل مودم Apple C2 الجديد الذي يدعم شبكات mmWave 5G وربما يوفر اتصال 5G عبر الأقمار الصناعية، مما يقلل الاعتماد على الموردين الخارجيين.



بطارية أكبر

من المتوقع أن تصل سعة البطارية إلى 5200 مللي أمبير مقارنة بـ5088 مللي أمبير في الجيل السابق، لتحسين عمر البطارية عند دمجها مع المعالج الأكثر كفاءة.



ألوان جديدة أكثر جرأة

ستتوفر ألوان جديدة مثل البني والبنفسجي والعنابي، مع تعديل طفيف في التصميم الخلفي لزيادة الانسيابية بين الزجاج والإطار المعدني.



أسعار قد تبقى دون تغيير

رغم ارتفاع تكاليف المكونات، تسعى أبل للحفاظ على أسعار الجيل الجديد عند مستوى الجيل السابق، ما يمنحها ميزة تنافسية أمام شركات مثل سامسونغ.



باختصار، يقدم آيفون 18 برو مزيجاً من التحسينات التقنية والتصميمية دون تغييرات جذرية، لكن كافية لجذب المستخدمين للترقية إلى الجيل الجديد.






