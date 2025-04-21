ميزات مسرّبة عن آيفون "17 Air"

ووفقًا للتسريبات، سيأتي الهاتف بكاميرا خلفية بدقة 48 ميغابكسل، مثبتة داخل وحدة مستطيلة الشكل، في خروج لافت عن التصميمات التقليدية السابقة لهواتف آيفون، مما يشير إلى تحوّل ملحوظ في نهج أبل التصميمي.
وسيحمل iPhone 17 Air شاشة بقياس يتراوح بين 6.6 و6.7 بوصة، ليكون بذلك أكبر من هاتف iPhone 17 الأساسي المتوقع أن يحمل شاش
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