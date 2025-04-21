ميزات مسرّبة عن آيفون "17 Air"

الوكيل الإخباري- تستعد شركة أبل لإطلاق هاتفها الجديد iPhone 17 Air ضمن سلسلة هواتف آيفون 17، وسط توقعات بتغيير جذري في لغة التصميم والمواصفات.

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ووفقًا للتسريبات، سيأتي الهاتف بكاميرا خلفية بدقة 48 ميغابكسل، مثبتة داخل وحدة مستطيلة الشكل، في خروج لافت عن التصميمات التقليدية السابقة لهواتف آيفون، مما يشير إلى تحوّل ملحوظ في نهج أبل التصميمي.



وسيحمل iPhone 17 Air شاشة بقياس يتراوح بين 6.6 و6.7 بوصة، ليكون بذلك أكبر من هاتف iPhone 17 الأساسي المتوقع أن يحمل شاش ة بقياس 6.3 بوصة، وأقرب في الحجم من iPhone 17 Pro Max بشاشته البالغة 6.9 بوصة.

ومن المنتظر أن تكشف أبل عن الهاتف الجديد خلال حدثها السنوي في سبتمبر 2025، إلى جانب باقي طرازات iPhone 17. ويتوقع أن يلقى الهاتف إقبالًا واسعًا لما يتمتع به من تصميم عصري ومواصفات مميزة.