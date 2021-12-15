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الأربعاء، 15-12-2021 02:29 م

ميزات هامة جداً بتحديث أيفون

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الوكيل الإخباري - حاملة معها العديد من الميزات العملية والمهمة لهواتف آيفون، أطلقت شركة آبل نسخة جديدة من أنظمة iOS.

في التفاصيل، حملت نسخة iOS 15.2 معها تعديلات على آلية عمل المساعد الصوتي "سيري" ومتصفح سفاري" لتسهيل البحث عبر الإنترنت، كما تضمنت ميزات جديدة لحماية الأطفال من مشاهدة المحتوى غير المرغوب فيه عبر الإنترنت.

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وشملت أيضاً نسخة النظام الجديدة أيضا برنامج Digital Legacy الذي يسمح للمستخدم بتحديد من يمكنه الوصول إلى بيانات iCloud الخاصة به بعد وفاته.

 

كذلك جلبت هذه النسخة لمستخدمي الهواتف ميزة تساعد على عرض التطبيقات التي تصل إلى بيانات أجهزتهم وبيانات المايكروفونات والكاميرات فيها، والتحكم بقدرة وصول هذه التطبيقات إلى البيانات.

 

أما الأبرز من كل ما سبق هو أن iOS الجديد سيساعد مستخدم الهاتف في معرفة فيما كانت إحدى مكونات هاتفه قد خضعت للاستبدال مثل الكاميرا أو البطارية أو الشاشة، وفيما إذا استبدلت هذه الأجزاء بقطع غير أصلية، فمعها ستظهر هواتف iPhone XR وهواتف iPhone XS و iPhone SE فيما إذا كانت قد استبدلت البطارية.


أما هواتف "آيفون-11" والنسخ الأحدث منها فستظهر للمستخدم فيما إذا كانت قد استبدلت شاشة هاتفه، في حين ستظهر لهواتف "آيفون-13" لو استبدلت الكاميرا أيضا.

 

المصدر - العربية 

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