الثلاثاء 25-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

تحويلات مرورية على طريق اتوستراد عمان - الزرقاء

العودات يغرد بمناسبة عيد الاستقلال

إثيوبيا تعلق على المناورات المصرية السودانية المشتركة

الخصاونة يوجه رسالة إلى الملك

يوم طبي مجاني في الأغوار الجنوبية

وزارة الاوقاف توضح حول ترتيبات الحج

تطورات حول اسباب انقطاع الكهرباء بالمملكة

وفاة تاجر أردني في حادثة مفجعة بكوريا الجنوبية

الصفدي : تهجير الفلسطينيين من بيوتهم سيفجر الاوضاع من جديد

الحكومة تبحث رفع أسعار المشتقات النفطية الشهر القادم

الثلاثاء، 25-05-2021 03:53 م

ميزات وتقنيات استثنائية في 'أندرويد 12'

5fc61fc54c59b706f21ed78f


الوكيل الاخباري - كشفت تقارير صحفية الميزات والتقنيات الجديدة والاستثنائية في نظام تشغيل "أندرويد 12" المرتقب من شركة "غوغل" الأمريكية.

اضافة اعلان

ومن المتوقع أن يتم إطلاق "أندرويد 12" في وقت لاحق من عام 2021 الجاري، والذي سيتضمن إعادة تصميم كبيرة، والعديد من ترقيات الخصوصية، بحسب مجلة "بوبيولار ساينس" العلمية المتخصصة.

 

ما مميزات "أندرويد 12"؟
وجاءت أبرز ميزات "أندرويد 12" على النحو التالي:
* تصميم ذكي جديد
وتضمنت أبرز فئات التصميم الذكي الجديد لنظام تشغيل "أندرويد 12" الآتي:
- ساعة جديدة ضخمة على شاشة القفل.
- تصميم شامل جديد مدعوم بالذكاء الصناعي.
- الأزرار وعناصر التحكم والإشعارات على شكل فقاعات كبيرة.
- شريط التحكم بالصوت أكبر حجما.
- استخدام نظام تحليل الألوان لمنح المستخدم إحساسا بالاستمرارية البصرية.


* زر الطاقة يستدعي مساعد غوغل:
تشابه تقنية موجودة في أبل تستدعي من خلالها "سيري" على هواتف "آيفون"، لتفعيل تشغيل مساعد غوغل الصوتي الذكي.


* رسوم أكثر سلاسة:
- خفضت غوغل الموارد التي تستلكها الرسوم في عمليات النظام الأساسية.
- منح الشاشة المزيد من المرونة والسرعة.


* تحديث نظم الخصوصية:
- انقر على الزاوية العلوية اليمنى في الشاشة، سيظهر عند وصول التطبيقات إلى موقعك أو الميكرفون أو الكاميرا.
- إضافة لوحة معلومات أمان جديدة لمراجعة ما تنفذه التطبيقات من عمليات سرية.
- تمكين المستخدم من إيقاف أي تجاوزات من التطبيقات من دون تعطيلها.
- طرح ميزة "عدم التتبع" التي لا تسمح لأي خدمة عبر الإنترنت أو تطبيق تتبع موقعك الجغرافي.


سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
60ace8834c59b7222020c2f9

مصر تصنع أول تابلت ولاب توب عربي

642691-799x449

تقنية جديدة من غوغل يمكنها إنقاذ هاتفك

1042376219_0_0_3072_1634_705x375_80_0_0_016899d7b05bf101b496384e013d5377

'إنستغرام' يطور تقنية تغير من شكل المنصة

50

'أمازون' تقترب بصفقة الـ9 مليارات دولار من اقتحام الإنتاج السينمائي

image-1

الصين: علماء يصممون واجهة لاسلكية بين الدماغ والكمبيوتر

Google_building.961bf729

'غوغل' تطعن في قرار هيئة روسية بحجب المضمون المحظور

أخبار متعلقة
642691-799x449

تقنية جديدة من غوغل يمكنها إنقاذ هاتفك

Google_building.961bf729

'غوغل' تطعن في قرار هيئة روسية بحجب المضمون المحظور

_102796410_048450840-1

روسيا توجه رسالة إلى غوغل

قوقل

غوغل تخطط لإطلاق متجر إلكتروني خاص بتطبيقات أندرويد للسيارات

07133072376276127327702210483870

تسريبات تكشف عن تغييرات جذرية في 'أندرويد'

How-to-Use-Zoom-App-on-iPhone-and-iPad-1

بالخطوات.. حيلة لجعل اجتماعاتك المرئية 'مشفرة'