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الأحد، 13-11-2022 04:39 م

ميزات يوتيوب سرية عليك تجربتها

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الوكيل الإخباري - يظل موقع يوتيوب الخيار المفضل لدى معظم المستخدمين، وذلك لاحتوائه على عدد كبير من الميزات والخصائص التي قد لا يعرف بعضها الكثيرون.

فيما يلي أهم ميزات يوتيوب الخفية : 

تعيين تذكير لأخذ قسط من الراحة
قبل أن تجذبك الخوارزميات الذكية في يوتيوب إلى مشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وإفساد يومك أو ليلك، قم بتعيين تذكير لأخذ قسط من الراحة أو عندما يحين وقت النوم.
- افتح يوتيوب على هاتفك.
- اضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية اليمنى العليا.
- افتح الإعدادات.

اضافة اعلان

 

- افتح ملف تعريف يوتيوب
- افتح إعدادات يوتيوب

 

- حدد عام.

 

- قم بتشغيل خيار تذكيري بأخذ استراحة وتعيين تردد للتذكير.
- قم بتشغيل خيار تذكيري عندما يحين وقت النوم وأضف ساعات وقت النوم لإظهار تذكير خلال الوقت المحدد.

 

إنشاء ارتباط قابل للمشاركة يبدأ في وقت محدد

 

- لا تحتاج إلى مطالبة المستلم بإعادة توجيه فيديو يوتيوب إلى وقت محدد. - يمكنك بسهولة إنشاء رابط يوتيوب قابل للمشاركة يبدأ في وقت محدد.
- قم بزيارة موقع يوتيوب على الويب وقم بتشغيل أي مقطع فيديو.
- حدد زر المشاركة وقم بتمكين مربع الاختيار بجوار البدء في.
- حدد الوقت الذي يجب أن يبدأ منه الفيديو.
- انقر فوق نسخ ومشاركة مقطع فيديو يوتيوب.

 

 

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