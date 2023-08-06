ميزة أساسية على خرائط غوغل تصل قريباً إلى آبل

الوكيل الإخباري - سيتيح نظام التشغيل القادم iOS 17 استخدام تطبيق خرائط آبل في وضع عدم الاتصال، طالما كان لديك جهاز آيفون متوافق، وهي ميزة هامة متوفرة على خرائط غوغل منذ سنوات.. وستتوفر أخيراً لمستخدمي آيفون في وقت لاحق من هذا العام.



وليس هذا هو التحديث الوحيد الذي يأتي مع أحدث برامج آبل، والتي أعلنت عنها الشركة في مؤتمرها السنوي للمطورين.. وسيتمكن مالكو السيارات الكهربائية قريباً من رؤية مواقع الشحن في الوقت الفعلي عبر خرائط آبل .

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كيف تعمل الخرائط في وضع عدم الاتصال؟

يحصل آيفون على خرائط غير متصلة بالإنترنت لتطبيق الخرائط هذا العام، وهذا يعني أنك ستتمكن من الوصول إلى أي خريطة قمت بتنزيلها، حتى إذا لم يكن لديك شبكة واي في أو إشارة خلوية.



على سبيل المثال، إذا كنت ذاهباً في رحلة، فيمكنك تنزيل المسار والوصول إليه دون استخدام البيانات الخلوية.. ويعد هذا مفيداً إذا كانت البيانات منخفضة لديك أو إذا كان مسارك يأخذك عبر منطقة الإشارة فيها ضعيفة أو معدومة، ومن شأنها أن تتسبب في توقف تطبيق الخرائط عن التنقل بشكل صحيح، ما قد يتسبب في انحرافك عن المسار.



ماذا يمكنك أن تفعل مع خرائط آبل في وضع عدم الاتصال؟

عندما يصبح iOS 17 متاحاً في وقت لاحق من هذا العام، ستتمكن من تنزيل مناطق معينة، والوصول إلى التنقل خطوة بخطوة أثناء استخدام الخرائط في وضع عدم الاتصال.. أيضاً، ستتمكن من رؤية الوقت المقدر للوصول والعثور على الأماكن في الخرائط، من بين أشياء أخرى.



متى ستتوفر خرائط آبفون غير المتصلة بالإنترنت؟

ستتوفر الخرائط بلا اتصال بالإنترنت على آيفون مع إطلاق نظام التشغيل iOS 17 الذي سيأتي هذا الخريف، وستحتاج إلى التأكد من أن آيفون الخاص بك متوافق مع أحدث برامج آبل.. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلن تتمكن من الوصول إلى هذه الميزة الجديدة.



ما الذي سيتغير أيضاً مع خرائط آبل ؟

ستجعل الخرائط من السهل العثور على آلاف الممرات في المنتزهات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وسيدعم التطبيق أيضاً سائقي السيارات الكهربائية بمعلومات توفر الشحن في الوقت الفعلي.. وسيتمكن مالكو السيارات الكهربائية الذين يمتلكون سيارات متوافقة أيضاً من تعيين شبكة شحن مفضلة.

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