ميزة أمان في واتساب ينصح الجميع بتفعيلها

وتوصي شركة واتساب بتفعيل ميزة التحقق بخطوتين (Two-Step Verification)، التي تضيف رمز PIN مكوّنًا من ستة أرقام يُطلب عند تسجيل رقم الهاتف على جهاز جديد، حتى في حال حصول شخص آخر على رمز التحقق عبر الرسائل النصية.
ويمكن تفعيل الميزة من خلال الإعدادات > الحساب > التحقق بخطوتين، ثم إنشاء رمز PIN وإضافة بريد إلكتروني لاستعادته عند نسيانه.
كما يدعم واتساب ميزة Passkeys على الأجهزة المتوافقة، والتي تعتمد على بصمة الإصبع أو التعرف إلى الوجه أو رمز قفل الهاتف، ما يوفر حماية أكبر ضد محاولات اختراق الحساب.
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