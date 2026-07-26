ميزة أمان في واتساب ينصح الجميع بتفعيلها

الوكيل الإخباري- لا يزال كثير من مستخدمي واتساب يعتمدون على رمز التحقق المرسل عبر رسالة SMS عند تسجيل الدخول، رغم أن التطبيق يوفر وسائل حماية إضافية تعزز أمان الحساب.

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وتوصي شركة واتساب بتفعيل ميزة التحقق بخطوتين (Two-Step Verification)، التي تضيف رمز PIN مكوّنًا من ستة أرقام يُطلب عند تسجيل رقم الهاتف على جهاز جديد، حتى في حال حصول شخص آخر على رمز التحقق عبر الرسائل النصية.



ويمكن تفعيل الميزة من خلال الإعدادات > الحساب > التحقق بخطوتين، ثم إنشاء رمز PIN وإضافة بريد إلكتروني لاستعادته عند نسيانه.