ميزة إضافية لـTikTok مقتبسة من تويتر

الوكيل الإخباري - أعلن القائمون على تطبيق TikTok الشهير للتواصل الاجتماعي عن بدء اختبار ميزة جديدة قد تنال إعجاب الكثيرين من مستخدمي التطبيق.





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ويمكن للمستخدم التطبيق عبر ميزة Repost الجديدة أن يقوم بإعادة نشر مقاطع فيديو كان قد نشرها متابعوه على المنصة، ودون أن يحتاج إلى تحميل المقطع ومن ثم نشره مرة أخرى.

وأوضح القائمون على TikTok أن الميزة تختبر عند بعض الأشخاص حاليا، ستزيد من تفاعل المستخدمين مع المحتوى الموجود في المنصة، كما ستساهم بالحفاظ على حقوق ملكية الفيديوهات، وستظهر أيقونتها على شكل دائرة صفراء مع الأيقونات الموجودة في خيارات إرسال الرسائل أو الفيديوهات في التطبيق.



ويطور القائمون على منصة TikTok ميزات جديدة كل فترة لاجتذاب أكبر عدد من المستخدمين، وقبل نهاية العام الماضي أعلنوا عن مجموعة من الميزات منها ميزة TikTok Live Studio التي خصصوها لعشاق البث المباشر ومحبي الألعاب الإلكترونية.



لبنان 24