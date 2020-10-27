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الثلاثاء، 27-10-2020 11:20 ص

ميزة تسمح بإجراء محادثات في فيسبوك من حساب إنستغرام!

Facebook-and-Instagram


الوكيل الاخباري - منذ أن استحوذت شركة فيسبوك على تطبيق إنستغرام في عام 2012، بقيت جميع تطبيقات الشركة منفصلة عن بعضها، لكن ذلك تغير خلال عام 2020، حيث أعلنت شركة فيسبوك في نهاية شهر سبتمبر الماضي عن البدء بدمج تطبيق مسنجر مع خدمة التراسل الخاصة بتطبيق إنستغرام للعمل من خلال منصة واحدة، مما يتيح للمستخدم إرسال الرسائل واستقبالها دون الحاجة إلى تنزيل كلا التطبيقين في هاتفه.

وقد بدأت الشركة الآن بطرح هذه الميزة للمستخدمين، وتعمل ميزة المراسلة عبر التطبيقين في كلا الاتجاهين مما يعني أنه يمكنك إرسال الرسائل من ماسنجر إلى أصدقائك في إنستغرام، أو إرسال الرسائل من إنستغرام إلى أصدقائك في ماسنجر.

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ولكن هناك بعض القيود، إذ يمكنك فقط مراسلة الأشخاص فقط في فيسبوك من خلال حساب إنستغرام، ولن يمكنك إرسال رسائل إلى المجموعات في ماسنجر أو صفحات فيسبوك، وفي تطبيق ماسنجر يمكنك إرسال رسائل إلى أي حساب في إنستغرام، وليس مجموعات إنستغرام التي لديك في خدمة الرسائل المباشرة.


كما يجب أن تضع في اعتبارك أن التطبيقين لم يدمجا بالكامل، حيث لن تظهر محادثات ماسنجر الخاصة بك فجأة في إنستغرام، أو العكس، فكل ما في الأمر أنه أصبح يمكنك البحث عن أصدقائك في التطبيق الآخر ومراسلتهم مباشرة من التطبيق الذي تستخدمه الآن.

 

إليك كيفية مراسلة أصدقائك في فيسبوك من تطبيق إنستغرام:
قبل البدء، يجب عليك تحديث كل من تطبيق إنستغرام وتطبيق ماسنجر إلى أحدث إصدار من خلال متجر التطبيقات، ثم اتباع الخطوات التالية:
• افتح تطبيق إنستغرام في جهازك سواء كان يعمل بنظام أندرويد أو iOS.
• اضغط على أيقونة ماسنجر التي تظهر في الزاوية العلوية اليمنى.
• اكتب اسم الشخص الذي تريد مراسلته في ماسنجر في شريط البحث بالأعلى.
• أثناء الكتابة؛ ستظهر النتائج في الأسفل في أقسام مختلفة، حيث سيظهر الأشخاص الآخرون في إنستغرام في الجزء العلوي، ويتبعهم قسم (أصدقاء فيسبوك) Facebook Friends، اضغط على اسم الشخص الذي تبحث عنه إذا ظهر، أو اضغط على خيار (إظهار الجميع) See All لمشاهدة المزيد من نتائج فيسبوك.
• بمجرد أن تقوم بالضغط على اسم الشخص الذي تريد مراسلته، سترى رسالة في أعلى الشاشة تقول "أنت تراسل حساب فيسبوك". يمكنك الآن إرسال رسالة وسيشاهد صديقك إشعار مماثل.

• إذا لم تكن صديقًا للشخص الذي تريد مراسلته عبر ماسنجر، فسيُطلب منه (قبول) Accept الرسالة.

إلى ذلك، تعد ميزة المراسلة عبر التطبيقات مفيدة حقًا لأولئك الذين يرغبون في إجراء مراسلة أصدقائهم في فيسبوك، ولا يريدون تثبيت تطبيق فيسبوك أو ماسنجر في هواتفهم.


الجدير بالذكر أن فيسبوك تطرح هذه الميزة تدريجيًا للجميع، لذلك إذا كنت لا تراها الآن في تطبيقك، فما عليك سوى الانتظار لبعض الوقت.

 

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