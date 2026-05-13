ميزة "توفير الطاقة" تصل إلى خرائط غوغل

وتعتمد الميزة على واجهة مبسطة باللونين الأبيض والأسود، حيث يتم تقليل العناصر البصرية غير الضرورية وأزرار التحكم ومعلومات السرعة، مع الإبقاء فقط على البيانات الأساسية مثل خط السير، والاتجاه التالي، ووقت الوصول المتوقع.
وتعمل هذه الواجهة على شاشة القفل لتقليل استهلاك الطاقة، مع الإشارة إلى أن هذه الميزة مخصصة حصريًا لوضع القيادة ولا تشمل المشي أو استخدام الدراجات.
ويمكن للمستخدمين تفعيل الميزة عبر إعدادات الملاحة داخل التطبيق أو مباشرة من خلال الضغط على زر الطاقة للتحول إلى الواجهة المبسطة، بينما يتم إيقاف الوضع تلقائيًا عند الوصول إلى الوجهة.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لشكاوى المستخدمين من الاستهلاك المرتفع للطاقة الناتج عن التشغيل المستمر لنظام تحديد المواقع (GPS) وإضاءة الشاشة.
