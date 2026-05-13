ميزة "توفير الطاقة" تصل إلى خرائط غوغل
تعبيرية
 
الأربعاء، 13-05-2026 10:10 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة "غوغل" عن إطلاق ميزة جديدة في تطبيق "خرائط غوغل" تستهدف مواجهة مشكلة استنزاف بطارية الهواتف الذكية أثناء الملاحة، وهي ميزة "توفير الطاقة".

وأكدت الشركة أن هذا الوضع الجديد يمكنه إضافة ما يصل إلى أربع ساعات من عمر البطارية خلال الرحلات الطويلة، مما يعزز كفاءة الاستخدام لفترات ممتدة.

وتعتمد الميزة على واجهة مبسطة باللونين الأبيض والأسود، حيث يتم تقليل العناصر البصرية غير الضرورية وأزرار التحكم ومعلومات السرعة، مع الإبقاء فقط على البيانات الأساسية مثل خط السير، والاتجاه التالي، ووقت الوصول المتوقع.

وتعمل هذه الواجهة على شاشة القفل لتقليل استهلاك الطاقة، مع الإشارة إلى أن هذه الميزة مخصصة حصريًا لوضع القيادة ولا تشمل المشي أو استخدام الدراجات.

ويمكن للمستخدمين تفعيل الميزة عبر إعدادات الملاحة داخل التطبيق أو مباشرة من خلال الضغط على زر الطاقة للتحول إلى الواجهة المبسطة، بينما يتم إيقاف الوضع تلقائيًا عند الوصول إلى الوجهة.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لشكاوى المستخدمين من الاستهلاك المرتفع للطاقة الناتج عن التشغيل المستمر لنظام تحديد المواقع (GPS) وإضاءة الشاشة.

 
 


