ميزة جديدة تغيّر طريقة استخدام واتساب

11:57 ص

الوكيل الإخباري- أطلق تطبيق واتساب للأعمال إصدارًا تجريبيًا جديدًا لنظام أندرويد يتيح تشغيل حسابين على جهاز واحد، ما يساعد الشركات على إدارة أرقام متعددة دون الحاجة إلى استخدام هاتف إضافي. اضافة اعلان





وتسمح الميزة الجديدة بإضافة ملفي تعريف تجاريين داخل التطبيق نفسه، مع إمكانية التبديل بين الحسابات من خلال الإعدادات، دون الحاجة إلى تطبيقات استنساخ.



وبحسب موقع WABetaInfo، تصل الإشعارات إلى الحساب غير النشط، لكن قراءة الرسائل تتطلب التبديل إليه أولًا. الميزة متاحة حاليًا لبعض مستخدمي النسخة التجريبية، تمهيدًا لتوسيع طرحها لاحقًا.





