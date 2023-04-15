ميزة جديدة تقدمها شركة تويتر للمستخدمين

الوكيل الاخباري - في ميزة جديدة قدمتها شركة تويتر، أصبح بإمكان مشتركي العلامة الزرقاء التمتع بمساحة كبيرة للتغريد حدها الأقصى يصل إلى 10 آلاف حرف، مع إمكانية تعديل النص إلى الخط العريض والمائل، وفقا لموقع "تيك كرانش".



وكانت الشبكة الاجتماعية قدمت في فبراير، تغريدات طويلة بحد أقصاه 4000 حرف لمشتركي "بلو" لتشجيع الناس على نشر منشورات أطول بدلا من التغريدات المتسلسلة.



تأتي الميزة في وقت يقدم فيه إيلون ماسك أدوات تحقق الدخل لصناع المحتوى، حيث أعلن أنه يمكن لهم التقدم بطلب لتحصيل اشتراكات من المستخدمين.



وعلى مدار الـ 12 شهرا المقبلة، ستمنح تويتر كل الأموال لصناع المحتوى الحصري، بعد دفع حصة أبل و غوغل والتي تقدر بـ 30%.

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ومستقبلا ستنخفض ضريبة أبل وغوغل إلى 15% وستتقاضى شركة التواصل الاجتماعي رسوما أقل من صناع المحتوى.

