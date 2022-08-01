ميزة جديدة على خرائط غوغل يمكن أن تنقذ حياتك

الوكيل الإخباري - تم تعزيز خرائط غوغل ببعض الميزات الجديدة الهامة بما في ذلك ميزة يمكن أن تنقذ حياة المستخدمين.



وتحاول عملاقة التكنولوجيا تعزيز السلامة من خلال المزيد من خيارات مشاركة الموقع المتاحة للمستخدمين. ويمكنك بالفعل مشاركة موقعك مع صديق أو أحد أفراد أسرتك في الوقت الفعلي، لكن يمكنهم الآن تلقي تنبيه عند وصولك ومغادرتك لمواقع معينة.



وتقول الشركة إنه تم إطلاق الميزة للسماح للمستخدمين "بتنسيق الجداول الزمنية بسهولة أكبر للشعور بالاطمئنان". وقالت أماندا ليخت مور، مديرة المنتج في خرائط غوغل "لنفترض أنك ذاهب إلى حفل موسيقي مع مجموعة من الأصدقاء، وإذا كانوا قد اختاروا بالفعل مشاركة موقعهم معك، فيمكنك تعيين إشعار بعنوان مكان الحفلة الموسيقية حتى تتمكن من معرفة وقت وصولهم واللقاء بسرعة معهم. و يمكنك أيضاً تعيين إشعار لمعرفة وقت مغادرتهم المكان".



وهذه واحدة من 3 ميزات هامة متاحة الآن على خرائط غوغل، حيث يمكن للمستخدمين الآن استكشاف المعالم العالمية بشكل لم يسبق له مثيل من خلال مناظر جوية ثلاثية الأبعاد واقعية. وما يقرب من مائة معلم شهير متاح من أمثال لندن ونيويورك وبرشلونة، وهذا يعني أنه يمكنك الاقتراب مباشرة من أماكن مثل بيغ بن ومبنى إمباير ستيت.



وتوفر غوغل أيضاً المزيد من معلومات مسارات الدراجات. و لإراحة راكبي الدراجات، سيعرض التطبيق الآن تفاصيل رحلتك أيضاً، مع إضافة أشياء مثل حركة مرور السيارات الثقيلة والسلالم والتلال شديدة الانحدار. وتتوفر العروض الجوية وإشعارات مشاركة الموقع اعتباراً من اليوم على كل من أندرويد وآي أو إس. وفي الوقت نفسه، سيتم إطلاق معلومات طرق ركوب الدراجات في مئات المدن في الأسابيع المقبلة.

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