ميزة جديدة في أندرويد تثير جدلًا حول الخصوصية وفحص محتوى الصور على الهواتف

الوكيل الإخباري- أثار تحديث حديث على نظام أندرويد موجة نقاش بين المستخدمين وخبراء الأمن الرقمي، بعد رصد مكوّن نظامي يُعرف باسم android System SafetyCore يتم تثبيته تلقائيًا على بعض الأجهزة دون تنبيه واضح.

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