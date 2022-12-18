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الأحد، 18-12-2022 04:38 م

ميزة جديدة في تويتر لمستخدمي أندرويد

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الوكيل الإخباري - يدعم تطبيق تويتر Twitter، لنظام أندرويد الآن رمزا ذا طابع خاص على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل الأحدث Android 13 والإصدارات الأحدث، مع آخر تحديث مستقر له.

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ووفقا لما ذكره موقع 9to5Google، سيشمل دعم تويتر الجديد العمل على هواتف Pixel الذكية من جوجل بالإضافة إلى أجهزة جلاكسي التابعة لشركة سامسونج، وكلاهما يدعم ميزة لغة التصميم الموحد الجديدة Material You على أيقونات الشاشة الرئيسية لهواتف أندرويد.

 

ميزة جديدة في تطبيق تويتر على أندرويد
مع تحديث أندرويد 13 الجديد، سيتم تغيير لون رمز تطبيق تويتر ليتناسب مع خلفية المستخدم ونظامه، بالإضافة إلى أي تطبيقات أخرى تدعم هذه الميزة.


وعند التشغيل، ستتغير أيقونة تطبيق تويتر لتتناسب مع ألوان الخلفية التي يفضلها المستخدم، إلى جانب أي تطبيقات أخرى تدعم هذه الميزة، تشمل التطبيقات البارزة الأخرى التي تدعم الرموز ذات السمات Slack و سبوتيفي و تليغرام  و Mastodon و Reddit وغيرها المزيد.

 

وتم دمج هذا التغيير في تحديثات تطبيق تويتر على نظام أندرويد، وأكد على ظهور التغيير الجديد المهندس التقني السابق بالشركة كريس بانيس، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على المنصة.


الجدير بالذكر أن هذا التحديث الأخير من تويتر لا يزال يفتقر إلى دعم Twitter Blue الجديد، والذي يتوفر فقط من خلال تطبيق iOS في الوقت الحالي، ويوفر النموذج الجديد للتحقق من النظام الأساسي وبعض الميزات الأخرى مقابل اشتراك شهرى يبلغ 8 دولارات (أو أكثر).

 

صدى البلد 

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