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الإثنين، 26-06-2023 04:03 م

ميزة جديدة في روبوت 'بينج شات'.. تعرف عليها

بينج-شات


الوكيل الإخباري - تختبر مايكروسوفت حاليًا ميزة جديدة في روبوت "بينج شات" القائم على الذكاء الاصطناعي، وهي ميزة تعرّف الصور، استعدادًا لإطلاقها قريبًا.

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وتوفر مايكروسوفت تلك الميزة لعدد محدود من مستخدمي روبوت الدردشة "بينج شات"، وقد أفاد بعض مستخدمي الروبوت بظهور الميزة الجديدة لديهم على مدار الأسبوعين الماضيين.

وكما يشير الاسم، فإن ميزة تعرّف الصور الجديدة تتيح للمستخدمين رفع الصور إلى روبوت"بينج شات"، ثم طرح أسئلة عليه بشأنها.


ووفقًا لما أفاد به بعض المستخدمين الذين أُتيحت لهم فرصة التجربة، فإن ميزة تعرّف الصور لها العديد من الفوائد، إذ يمكنها عمل مسح للصورة واكتشاف محتواها وتفسيرها والإجابة عن الأسئلة التي تُطرح عنها.


وأكد ميخائيل باراخين، رئيس قطاع خدمات الويب والإعلانات في مايكروسوفت، أن الميزة الجديدة متاحة لقرابة 10% من مستخدمي روبوت "بينج شات" في الوقت الحالي.

وأضاف باراخين أن الميزة متوفرة حاليًا فقط لمستخدمي أجهزة الحاسوب، لكن مايكروسوفت تخطط لتوسيع الدعم لمستخدمي "بينج شات" في الأجهزة المحمولة أيضًا، كما أفاد بأن ميزة تعرّف الصور ستتوفر للجميع خلال الأسابيع المقبلة.

 

وذكر باراخين أيضًا في تغريدة له على تويتر أن اختبار دعم مسح المستندات الطويلة سيبدأ الأسبوع المقبل لشريحة محدودة من المستخدمين.


وأضاف أن الاختبار التجريبي لإدماج روبوت بينج شات في المتصفحات الخارجية أُوقف مؤقتًا؛ لأن فريق المطورين اكتشف العديد من المشكلات والأخطاء، خاصةً في متصفح سفاري على أجهزة آبل، مشيرًا إلى استئناف الاختبار مجددًا في وقت قريب.


وكانت مايكروسوفت قد أعلنت في وقتٍ سابق عن إتاحة روبوت "بينج شات" للجميع دون الحاجة إلى استخدام حساب مايكروسوفت، وكذلك دعم الإدخال الصوتي بالعديد من اللغات، وتعمل مايكروسوفت على إضافة مزايا جديدة للروبوت بشكل دوري منذ إطلاقه قبل أشهر.

 

 

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