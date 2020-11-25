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الأربعاء، 25-11-2020 08:57 ص

ميزة جديدة في سناب شات تتيح جوائز تصل لمليون دولار

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الوكيل الإخباري _ عمل تطبيق "سناب شات" على اضافة ميزة جديدة تشبه إلى حد كبير تطبيق "تيك توك" لمقاطع الفيديو القصيرة ، والتي تحمل اسم "Spotlight"،  حيث تمكن مستخدمي التطبيق من متابعة ومشاهدة الفيديوهات التي ينشرها رواد التطبيق.

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وقد حدد سناب شات الدول التي ستتاح فيها الميزة الجديدة بـ 10 دول هي "الولايات المتحدة، بريطانيا، أستراليا، النرويج، كندا، السويد، ألمانيا، فرنسا، نيوزيلندا، والدنمارك"، على أن تصل إلى المستخدمين في باقي البلدان خلال وقت قريب.

وحسبما اشارت الشركة الى إن الميزة الجديدة ستقوم بفلترة مقاطع الفيديو التي تنتهك قواعد المجتمع، مثل (نظريات المؤامرة)، المحتوى المضلل، خطاب الكراهية، المحتوى البذيء، التنمر، التحرش، والعنف)، ولن تساعد على انتشارها.

 

وسيتم تقديم جوائز تصل لمليون دولار للمستخدمين فوق سن 16 عاما كجوائز مادية يومية، تمنح لأصحاب المحتوى الذي يلتزم بمعايير "سناب شات" ويصل إلى أقصى عدد مشاهدات.


وأشار "سناب شات" إلى تلك الجوائز ستظل متاحة حتى نهاية عام 2020.


المصدر : سبوتنيك 



 




 

 


 

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