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السبت، 26-06-2021 12:41 م

ميزة جديدة في هاتفك لمعرفة من يتصل بك قبل الرد

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الوكيل الإخباري - لا يوجد خيار لتشغيل الميزة أو إيقافها، حيث يتم تمكينها افتراضيًا وتظهر كخيار ثالث مع خياري الرد والرفض، ومع ذلك لديك خيار اختيار صوت ذكر أو أنثى لمساعد جوجل الافتراضي عند التحدث إلى المتصلين غير المعروفين . 

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ومن أجل استخدام الميزة، اتبع الخطوات التالية:


1 - افتح تطبيق الهاتف.
2 - اضغط على النقاط الثلاثة في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.
3 - من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار الإعدادات.
4 - اضغط على خيار الأرقام المتطفلة وشاشة الاتصال.
5 - في الشاشة التالية، اضغط على خيار شاشة الاتصال.
6 - بعد الانتهاء من التخصيص يمكنك تحديد أحد الصوتين لاستخدامهما في فحص المكالمات.


يمكنك تعيين خيارات متنوعة لشاشة الاتصال مثل معرفة كيفية عمل شاشة الاتصال والنقر لحفظ الصوت وتحديد خيارات متنوعة للأرقام المتطفلة وحظر الأرقام المزيفة والمتصلين لأول مرة والأرقام الخاصة.

 

وفي المرة التالية التي تتلقى فيها مكالمة، بناءً على الخيارات التي حددتها، يكون لديك خيار فحص المكالمة.


وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:


1 - عند تلقي مكالمة هاتفية اضغط على خيار شاشة الاتصال.
2 - يظهر لك نص مساعد جوجل الذي يقرأ في الوقت الفعلي جنبًا إلى جنب مع نسخ ردود المتصل.
3 - اضغط على أحد الخيارات الموجودة في أسفل الشاشة لطلب المزيد من التفاصيل.
4 - يمكنك أيضًا اختيار الخيارات التي تنهي المكالمة.

5 - وإذا توقف المتصل فجأة عن الكلام، فقد يسألك المساعد الافتراضي عما إذا كنت ترغب في تصنيف رقم الهاتف هذا كمتصل غير مرغوب فيه وحظر الرقم من الاتصال بك مرة أخرى.



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

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