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ميزة جديدة لجميع مستخدمي اندرويد وايفون

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 09-10-2024 12:36 م

الوكيل الإخباري-   في خطوة تُعتبر الأحدث من غوغل لتغيير طريقة بحث المستخدمين عبر الإنترنت باستخدام الذكاء الاصطناعي، أطلقت الشركة العملاقة ميزة تتيح للمستخدمين البحث في الإنترنت من خلال تصوير مقطع فيديو.

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البحث بالفيديو للمستخدمين بتوجيه الكاميرا إلى شيء ما وطرح سؤال عنه
ووفقًا لموقع "بي بي سي"، سيسمح البحث بالفيديو للمستخدمين بتوجيه الكاميرا إلى شيء ما وطرح سؤال عنه والحصول على نتائج البحث.


من خلال تفعيل "إيه آي أوفرفيوز" (AI Overviews) في تطبيق غوغل الخاص بهم، سيتمكن مستخدمو أندرويد وآيفون من الوصول إلى هذه الميزة، ولكنها ستدعم اللغة الإنجليزية فقط حاليًا.


وجاءت هذه الميزة بعد 3 أشهر من إعلان شركة "أوبن إيه آي" التي طورت "شات جي بي تي" أنها كانت تختبر القدرة على البحث من خلال طرح أسئلة على روبوت الدردشة الخاص بها.


وقالت ليز ريد، مديرة البحث في غوغل: "إن القدرة الجديدة ستسهل على المستخدمين طرح أسئلة حول العالم انطلاقًا من محيطهم". وذكرت مثالًا أن شخصًا في حوض السمك قد يرغب في معرفة سبب سباحة مجموعة من الأسماك بانسجام.


وبدلاً من البحث عن الأسماك عبر الإنترنت وكتابة الاستفسار، ستتيح لهم الميزة الجديدة توجيه كاميرتهم وتسجيل مقطع فيديو قصير وطرح سؤال بصوت عالٍ.


ميزة البحث الجديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي
وهنا سيقوم الذكاء الاصطناعي في غوغل بتحليل الفيديو وتحديد الأسماك ودمج ذلك مع السؤال وإظهار نتائج البحث.


غوغل تواجه تحديات في مجال البحث
وتواجه غوغل تحديات متزايدة في مجال البحث، حيث يُقدَّر أنها استحوذت على أكثر من 90% من السوق على مستوى العالم.


وأبرز المنافسين الجدد هي شركة "أوبن إيه آي" التي كشفت في يوليو/تموز الماضي أنها كانت تختبر ميزة "سيرش جي بي تي" (SearchGPT) للبحث في الإنترنت عن طريق طرح أسئلة على روبوت الدردشة، ويتم اختباره من قبل عدد محدود من المستخدمين في الولايات المتحدة.

 

فوشيا

 
gnews

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