السبت 26-06-2021
الوكيل الاخباري

يوم صحي مجاني لذوي الإعاقة في الزرقاء غدا

الملك يزور محافظة الكرك اليوم

'الإفتاء' لـ الوكيل: هذا هو حكم اشتراك أكثر من شخص في أضحية واحدة مع اختلاف النوايا

وزير الزراعة يكشف لـ الوكيل عن أسعار الأضاحي 'المستوردة'

جلسة مرتقبة لاستكمال ' قضية الفتنة ' الأحد

وزارة السياحة : الكشف على 341 منشأة وإغلاق واحدة اليوم

رئيس الوزراء في الأغوار الجنوبية

إغلاق 143 منشأة غذائية مخالفة منذ بداية العام الحالي

النفط يقفز لأعلى مستوياته منذ 2018

الأردن الـ 4 عالمياً بقيمة صادرات الأغنام

السبت، 26-06-2021 01:13 م

ميزة جديدة للصور والفيديوهات عبر الواتساب

cb323c8d-1638-46d7-9f25-a11e773671c5_16x9_1200x676


الوكيل الإخباري - لن تمتلئ ذاكرة هواتفنا بالصور الواردة عبر واتساب، بعد اليوم، إذ من المقرر أن يدخل التطبيق قريباً ميزة مشاهدة الصور والفيديوهات لمرة واحدة فقط.

اضافة اعلان


وتسمح الميزة الجديدة للمرسل بتوجيه صور وفيديوهات لا يمكن للمستقبلين مشاهدتها إلا مرة واحدة على غرار إنستغرام، وفق موقع WABetaInfo.

 

لمستخدمي أندرويد وآيفون
كذلك، تتيح الخاصية الجديدة للمستخدم التأكد مما إذا كان المستقبل للرسالة قد شاهد الصورة أم لا.


وأضاف الموقع أن هذه الميزة ستكون متاحة للهواتف التي تعمل بنظامي "أندرويد" و"أي أو أس".

 

ولا تزال هذه الميزة في مراحلها المبكرة وقد لا تكون متاحة حتى يتم تشغيلها بنجاح حيث ستشمل التجربة عدداً محدداً من المستخدمين الذين يمكنهم استخدامها وتقديم اقتراحاتهم.


وفي حال نجح الإصدار التجريبي، سيتم طرح الميزة للمستخدمين، وفق الموقع.

 

المصدر - العربية 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
_103583446_1a.gettyimages-458969127

ميزة مميزة من غوغل

download

طرق جدولة الرسائل في سلاك

phone-alfa-touch-745x485

ميزة جديدة في هاتفك لمعرفة من يتصل بك قبل الرد

نظام-ماك

تقريب الشاشة في نظام ماك عبر أكثر من طريقة

medium_2021-06-26-2129fb98d1

مايكروسوفت تعلن بشكل رسمي عن موعد صدور ويندوز 11

istock-1173509038-1170x600

خطوات للوصول إلى أصوات سيري الجديدة

أخبار متعلقة
_103583446_1a.gettyimages-458969127

ميزة مميزة من غوغل

293b6d80-4e99-4bf3-babd-a2263eb50082

تويتر تطلق مفاجأة.. مشاركة التغريدات على إنستغرام ممكناً

1032525626-0-19-1920-1057-1000x0-80-0-1-026901b819f49f5427278212d363ce8d-1589099715

واتسآب سيكون متاحا على هذه الأجهزة من دون إنترنت!

twitter-1-1

تويتر يعلن عن اطلاق ميزة جديدة