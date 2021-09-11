السبت 11-09-2021
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السبت، 11-09-2021 03:05 م

ميزة جديدة من إنستغرام

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الوكيل الإخباري - تختبر منصة إنستغرام حلًا لتحسين الخلاصة يسمى “المفضلة” ووفقًا لأليساندرو بالوزي، مطور الهاتف المحمول الذي نشر لأول مرة حول الميزة الجديدة عبر منصة تويتر، فإن المفضلة تتيح لك تصنيف حسابات المنصة الأكثر أهمية كأولويات، بحيث تظهر منشوراتهم أعلى خلاصتك.

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وفي حال بدت هذه الميزة مألوفة، فذلك لأن المنصة كانت تختبر ميزة مفضلة مختلفة في عام 2017، التي تتيح لك تحديد الجمهور الدقيق لكل مشاركة.

على سبيل المثال، يمكنك مشاركة صورة حفل الزفاف الخاص بك مع المفضلة المعينة فقط، بدلاً من مشاركة الصور مع متابعيك بالكامل.

 

ومع ذلك، فإن نسخة عام 2021 من ميزة المفضلة تدور حول منحك مزيدًا من التحكم في خلاصتك عن طريق إخبار المنصة بالحسابات الأكثر أهمية بالنسبة لك.

ويمكنك متابعة مجموعة من العلامات التجارية المختلفة وصناع المحتوى عبر حسابك. ولكن قد لا تعطي بالضرورة الأولوية لهذا المحتوى على نفس مستوى أهمية محتوى أصدقائك وعائلتك.

وفي شرح توضيحي خلال شهر يونيو حول كيفية ترتيب الخلاصة والقصص، قال رئيس المنصة، آدم موسيري: إن الشركة تدرس مجموعة متنوعة من العوامل.

وتأخذ في الاعتبار أولًا المشاركات الأخيرة للأشخاص الذين تتابعهم. فيما تأخذ بعد ذلك، بترتيب الأهمية، في الاعتبار أشياء مثل مدى شعبية المشاركة وشكلها وكم مرة تفاعلت مع الشخص الذي نشر المحتوى في الأسابيع الأخيرة وكم عدد المشاركات التي أعجبتك عبر المنصة. إلى جانب تاريخك في التفاعل مع شخص ما، من بين آخرين.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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