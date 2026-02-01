ميزة جديدة من انستغرام.. تعرفوا إليها

وأوضحت الشركة المالكة للمنصة أن فريق التطوير يعمل على خيار يسمح لأي مستخدم بمغادرة قائمة “الأصدقاء المقربين” دون الحاجة إلى انتظار قيام صاحب الحساب بإزالته.
وتُعد هذه الميزة تحولًا في مفهوم “الأصدقاء المقربين”، إذ كان حق الإضافة أو الحذف سابقًا مقتصرًا على صاحب الحساب فقط.
وتعتمد خاصية “الأصدقاء المقربين” على تمكين المستخدمين من مشاركة القصص والمقاطع والمنشورات مع دائرة محدودة من المتابعين يتم اختيارهم مسبقًا، وغالبًا ما تُستخدم لنشر محتوى أكثر خصوصية وحساسية.
ومنذ سنوات، تتيح هذه الخاصية للمستخدم تحديد مجموعة معينة لمشاركة المحتوى الخاص معهم، بينما لا يمتلك الأشخاص المدرجون في القائمة خيار المغادرة بأنفسهم.
ويستفيد كثيرون من هذه الميزة لمشاركة محتويات شخصية أو عائلية لا يرغبون في عرضها أمام جميع المتابعين، ما يجعل التحكم في عضوية هذه القائمة عنصرًا مهمًا في حماية الخصوصية الرقمية.
