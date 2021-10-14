الخميس 14-10-2021
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الخميس، 14-10-2021 12:55 م

ميزة جديدة من تيك توك

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الوكيل الإخباري - نظرًا لأنها تتطلع إلى تطوير استخدام خيار البث المباشر في التجارة الإلكترونية، كجزء من دفعها الأوسع لتحقيق الدخل، تضيف منصة تيك توك خيار تحكم جديدًا للمذيعين المباشرين الذي يمكنهم من كتم التعليقات من المشاهدين الفرديين داخل البث لفترات زمنية متغيرة.

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ويكون لدى مضيفي البث المباشر الآن خيار كتم مشاهدين معينين لفترة من البث أو البث بأكمله، إذا اختاروا ذلك.

 

وأوضحت المنصة: يمكن الآن للمضيف أو مساعده كتم مشاهد مؤقتًا لبضع ثوانٍ أو دقائق، أو طوال مدة البث المباشر. إذا تم كتم الحساب لأي فترة زمنية، فإنه يجري أيضًا إزالة سجل تعليقات هذا الشخص بالكامل.

 

وأضافت: يمكن للمضيفين عبر البث المباشر إيقاف تشغيل التعليقات أو تقييد التعليقات التي قد تكون ضارة باستخدام عامل تصفية الكلمات الرئيسية. نأمل أن تعمل عناصر التحكم الجديدة هذه على تمكين المضيفين والجماهير على حد سواء للحصول على بث مباشر آمن وممتع.

وتعد القدرة الإضافية لإزالة جميع التعليقات السابقة للمستخدمين إضافة كبيرة، التي يمكن أن تساعد في إدارة تفاعل البث المباشر، وتقليل الانحرافات غير المرغوب فيها.

وكان هذا الأمر دائمًا عنصرًا إشكاليًا. وأجبرت منصة تويتر على تحديث قواعدها حول تفاعل البث المباشر في عام 2018 بعد أن أظهرت تحقيقات مختلفة أن النساء، على وجه الخصوص، تجذب جميع أنواع الملاحظات والتعليقات المسيئة أثناء البث.

 

وكما لوحظ، مع استكشاف تيك توك للتجارة المباشرة، من خلال شراكات مختلفة مع العلامات التجارية ذات الأسماء الكبيرة، فإنها تحتاج أيضًا إلى توفير بيئة آمنة للعلامة التجارية والمستهلك، من أجل تحقيق أقصى قدر من الجاذبية.

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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