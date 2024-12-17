ميزة جديدة من 'خرائط غوغل' ينتظرها المستخدمين

الوكيل الإخباري- أصبح بإمكان مستخدمي "خرائط غوغل" إجراء بحث في القوائم والأماكن التي حفظوها من قبل على التطبيق.

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وتساعد تلك الميزة المستخدمين في العثور على مكان قاموا بحفظه قبل فترة طويلة، عن طريق البحث في قوائم صفحات الويب والأماكن التي حفظوها بخيار "Saved" على "خرائط غوغل".

ويمكن الوصول للميزة الجديدة من خلال الضغط على زر "Saved" في واجهة "غوغل" عند فتحه، بحسب تقرير لموقع "Mashable" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.



وبفتح "Saved" ستظهر للمستخدم العدسة المكبرة التي تشير إلى إمكانية إجراء بحث، ويشمل ذلك كل ما تم حفظه من مطاعم ومقاهي وأندية ومحال وغيرها من الأماكن عبر "خرائط غوغل".