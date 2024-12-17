ميزة جديدة من 'خرائط غوغل' ينتظرها المستخدمين

وتساعد تلك الميزة المستخدمين في العثور على مكان قاموا بحفظه قبل فترة طويلة، عن طريق البحث في قوائم صفحات الويب والأماكن التي حفظوها بخيار "Saved" على "خرائط غوغل".
وبفتح "Saved" ستظهر للمستخدم العدسة المكبرة التي تشير إلى إمكانية إجراء بحث، ويشمل ذلك كل ما تم حفظه من مطاعم ومقاهي وأندية ومحال وغيرها من الأماكن عبر "خرائط غوغل".
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