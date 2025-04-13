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ميزة جديدة من "غوغل".. تعرفوا عليها الآن

غت
تعبيرية
 
الأحد، 13-04-2025 03:03 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت غوغل عن إضافة مزايا جديدة لمساعدها الذكي Gemini ضمن تطبيقات غوغل ورك سبيس. أبرز هذه المزايا هي تحويل المستندات في Google Docs إلى حلقات بودكاست تُولد تلقائيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي. يمكن للمستخدمين الآن الاستماع إلى ملخص صوتي للمستندات أو تحويلها إلى نسخة مسموعة قبل مشاركتها، مما يسهل مراجعة المحتوى.

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كما تشمل التحديثات القادمة أدوات جديدة مثل محرر يقترح تحسينات في النصوص، وأداة لتحليل البيانات في Google Sheets تساعد على استنتاج الأنماط.


ومن المنتظر أن تُطرح هذه المزايا لمستخدمي حسابات "ورك سبيس" في الأسابيع المقبلة، مما يعزز استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية وتفاعل المستخدمين مع المحتوى الرقمي.

 

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