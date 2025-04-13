ميزة جديدة من "غوغل".. تعرفوا عليها الآن

كما تشمل التحديثات القادمة أدوات جديدة مثل محرر يقترح تحسينات في النصوص، وأداة لتحليل البيانات في Google Sheets تساعد على استنتاج الأنماط.
ومن المنتظر أن تُطرح هذه المزايا لمستخدمي حسابات "ورك سبيس" في الأسابيع المقبلة، مما يعزز استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية وتفاعل المستخدمين مع المحتوى الرقمي.
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