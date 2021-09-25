ميزة جديدة من كلوب هاوس

الوكيل الإخباري - أضافت منصة كلوب هاوس وظيفة جديدة لتسهيل اللقاءات الاجتماعية التلقائية واللقاءات بين الأصدقاء. ويسمح لك خيار Wave الجديد من إرسال إشارة إلى اتصالاتك عندما تكون نشطًا في التطبيق للدردشة.





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وإذا كانوا مهتمين، يمكنك بعد ذلك بدء غرفة خاصة أصغر حيث يمكنك أنت وأصدقاؤك الخروج بعيدًا عن المناقشات الأكثر تركيزًا عبر الموضوعات الرئيسية في الغرف.





وقالت المنصة: يتم هنا إنشاء أكثر من 700000 غرفة كل يوم. العديد من هذه اللحظات المشتركة التي تعرفها وتحبها. ولكن غالبًا ما تكون اللحظات الخاصة الأصغر بين الأصدقاء هي التي تضع الابتسامات على الوجوه.

ويلبي خيار Wave حالات الاستخدام هذه، التي ترى أن الصوت الاجتماعي يتوسع الآن إلى المزيد من الدردشات الخاصة، مما يوفر طريقة أخرى للبقاء على اتصال مع الأصدقاء، في أي وقت، وهو ما يمكن أن يكون مثاليًا لتفاعلاتنا التي لا تزال محدودة.



وباستخدام Wave، يمكنك دعوة الأصدقاء إلى غرفة صوتية مباشرة بمجرد النقر على رمز تعبيري يلوح بيدك. وبمجرد تلقي دعوتهم، يمكنهم اختيار الانضمام إلى مكالمتك وإضافتهم على الفور إلى غرفة الصوت.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية