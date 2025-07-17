الخميس 2025-07-17 04:32 م
 

ميزة جديدة من مايكروسوفت لإطالة عمر بطارية اللابتوب

ر
تعبيرية
 
الخميس، 17-07-2025 03:31 م

الوكيل الإخباري-    بدأت مايكروسوفت باختبار ميزة ذكية جديدة في "ويندوز 11" تُسمى "توفير الطاقة التكيّفي" (Adaptive Energy Saver).

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ماذا تفعل هذه الميزة؟
✅ تقوم بتشغيل أو إيقاف وضع توفير الطاقة تلقائيًا
✅ تعتمد على سلوك المستخدم وليس فقط على مستوى البطارية
✅ لا تُقلل سطوع الشاشة
✅ تراقب مدى استهلاك الجهاز للمعالج والرسوميات لتتخذ القرار الأمثل


كيف تعمل؟
🔍 أثناء المهام الخفيفة (مثل تصفح الإنترنت أو تحرير ملفات): تُفعّل وضع التوفير
🎮 أثناء المهام الثقيلة (مثل الألعاب أو المونتاج): تُوقف وضع التوفير لضمان أقصى أداء
🎯 الهدف: إطالة عمر البطارية دون التأثير على تجربة المستخدم.

 

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