ميزة جديدة من مايكروسوفت لإطالة عمر بطارية اللابتوب

ماذا تفعل هذه الميزة؟
✅ تقوم بتشغيل أو إيقاف وضع توفير الطاقة تلقائيًا
✅ تعتمد على سلوك المستخدم وليس فقط على مستوى البطارية
✅ لا تُقلل سطوع الشاشة
✅ تراقب مدى استهلاك الجهاز للمعالج والرسوميات لتتخذ القرار الأمثل
كيف تعمل؟
🔍 أثناء المهام الخفيفة (مثل تصفح الإنترنت أو تحرير ملفات): تُفعّل وضع التوفير
🎮 أثناء المهام الثقيلة (مثل الألعاب أو المونتاج): تُوقف وضع التوفير لضمان أقصى أداء
🎯 الهدف: إطالة عمر البطارية دون التأثير على تجربة المستخدم.
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