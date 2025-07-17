ميزة جديدة من مايكروسوفت لإطالة عمر بطارية اللابتوب

الوكيل الإخباري- بدأت مايكروسوفت باختبار ميزة ذكية جديدة في "ويندوز 11" تُسمى "توفير الطاقة التكيّفي" (Adaptive Energy Saver).

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ماذا تفعل هذه الميزة؟

✅ تقوم بتشغيل أو إيقاف وضع توفير الطاقة تلقائيًا

✅ تعتمد على سلوك المستخدم وليس فقط على مستوى البطارية

✅ لا تُقلل سطوع الشاشة

✅ تراقب مدى استهلاك الجهاز للمعالج والرسوميات لتتخذ القرار الأمثل



كيف تعمل؟

🔍 أثناء المهام الخفيفة (مثل تصفح الإنترنت أو تحرير ملفات): تُفعّل وضع التوفير

🎮 أثناء المهام الثقيلة (مثل الألعاب أو المونتاج): تُوقف وضع التوفير لضمان أقصى أداء

🎯 الهدف: إطالة عمر البطارية دون التأثير على تجربة المستخدم.