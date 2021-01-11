ميزة جديدة من مساعد أليكسا للتذكيرات

الوكيل الإخباري _ طرحت شركة أمازون مساعدها "أليكسا" بنسخة معدلة من مهارة التذكير الشائعة، حيث اصبح بامكان المستخدمين الطلب من أليكسا اخبارهم بموعد حدوث حدث معين ، وسيعطيك جهازك معلومات أساسية مع إعلامك عند حدوثه بالفعل، لقد تمكنت من تعيين تذكير لحدث أو مهمة في وقت محدد لفترة من الوقت، وياتي ذلك من خلال ميزة "أخبرني متى".





بالاضافة الى أن هناك استخدام آخر مهم تمت إضافته، وهو البريد الإلكتروني، حيث يمكنك الآن أن تطلب من أليكسا إخبارك عند وصول بريد إلكتروني من شخص معين، ويمكن لأليكسا الإعلان عن وصول البريد الإلكتروني، بدلا من التحقق من صندوق الوارد الخاص بك باستمرار.

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