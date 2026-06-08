الإثنين 2026-06-08 08:03 م

ميزة جديدة من "واتسآب".. تعرفوا إليها

واتسآب
واتسآب
 
الإثنين، 08-06-2026 06:32 م
الوكيل الإخباري-   في خطوة جديدة لتعزيز أمن المستخدمين، يعمل تطبيق واتساب على تطوير ميزة ذكية لرصد رسائل الاحتيال والتنبيه إليها قبل أن تتسبب بأي ضرر، وذلك في ظل تزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني عبر تطبيقات المراسلة المختلفة.اضافة اعلان


وتهدف الميزة الجديدة إلى اكتشاف الرسائل المشبوهة وتحذير المستخدمين منها بشكل استباقي، مع الحفاظ الكامل على خصوصية المحادثات.

وأكدت المنصة أن النظام المرتقب لن يؤثر في التشفير التام بين الطرفين، ولن يتطلب مشاركة محتوى الرسائل مع خوادم الشركة؛ ما يضمن استمرار حماية بيانات المستخدمين ومراسلاتهم الخاصة.
 
تحمل الميزة الجديدة اسم Scam Alert أو تنبيه الاحتيال، وهي مصممة لرصد الرسائل التي ترد من جهات اتصال غير معروفة وتبدو أنها تحمل مؤشرات على عمليات احتيال أو خداع إلكتروني.
 
 


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