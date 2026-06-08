ميزة جديدة من "واتسآب".. تعرفوا إليها

وتهدف الميزة الجديدة إلى اكتشاف الرسائل المشبوهة وتحذير المستخدمين منها بشكل استباقي، مع الحفاظ الكامل على خصوصية المحادثات.
وأكدت المنصة أن النظام المرتقب لن يؤثر في التشفير التام بين الطرفين، ولن يتطلب مشاركة محتوى الرسائل مع خوادم الشركة؛ ما يضمن استمرار حماية بيانات المستخدمين ومراسلاتهم الخاصة.
تحمل الميزة الجديدة اسم Scam Alert أو تنبيه الاحتيال، وهي مصممة لرصد الرسائل التي ترد من جهات اتصال غير معروفة وتبدو أنها تحمل مؤشرات على عمليات احتيال أو خداع إلكتروني.
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