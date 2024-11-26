ميزة جديدة من واتساب تسمح باستخدامه دون شريحة SIM

12:22 م

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الوكيل الإخباري- يعتبر واتساب واحدا من أبرز تطبيقات المراسلة في العالم، حيث يتيح للمستخدمين التواصل بسهولة من خلال إرسال الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو باستخدام رقم الهاتف، ويعرف التطبيق بواجهته البسيطة وميزاته المتعددة التي تسهل عملية التواصل بين الأفراد في أي وقت ومن أي مكان، وقد يعتقد البعض أن استخدام واتساب يتطلب ضرورة وجود بطاقة SIM ولكن هذا ليس شرطا ويمكن استخدام واتساب دون الحاجة إلى شريحة SIM. اضافة اعلان





ويتميز واتساب بمرونته وابتكاراته التي تضمن تجربة سلسة للجميع سواء كان لديهم شريحة هاتف أو لا، لذا إذا كنت تبحث عن طريقة لاستخدام واتساب دون الحاجة إلى شريحة SIM فهناك خطوات متاحة تضمن لك الاستفادة من هذا التطبيق وهي كالتالي:





قم بفتح تطبيق واتساب على الجهاز الذي ترغب في استخدامه.

عند فتح التطبيق، سيطلب منك إدخال رقم هاتفك، هنا قم بإدخال رقم الهاتف الأرضي أو المنزلي الذي ترغب في استخدامه.

سيحاول واتساب إرسال رسالة نصية للتحقق ولكن الهاتف الأرضي لا يدعم استقبال الرسائل النصية، بعد مرور خمس دقائق من المحاولات، سيظهر خيار اتصل بي للتأكد من ملكيتك للرقم.

اضغط على خيار اتصل بي وستتلقى مكالمة على الهاتف الأرضي تتضمن رمز التحقق الذي سيتم تكراره ست مرات لضمان وضوحه.

أدخل رمز التحقق الذي تلقيته في التطبيق.

الآن أصبح واتساب جاهزا للاستخدام للدردشة وإجراء المكالمات.

