ميزة جديدة من واتساب تسمح باستخدامه دون شريحة SIM

ويتميز واتساب بمرونته وابتكاراته التي تضمن تجربة سلسة للجميع سواء كان لديهم شريحة هاتف أو لا، لذا إذا كنت تبحث عن طريقة لاستخدام واتساب دون الحاجة إلى شريحة SIM فهناك خطوات متاحة تضمن لك الاستفادة من هذا التطبيق وهي كالتالي:
قم بفتح تطبيق واتساب على الجهاز الذي ترغب في استخدامه.
عند فتح التطبيق، سيطلب منك إدخال رقم هاتفك، هنا قم بإدخال رقم الهاتف الأرضي أو المنزلي الذي ترغب في استخدامه.
سيحاول واتساب إرسال رسالة نصية للتحقق ولكن الهاتف الأرضي لا يدعم استقبال الرسائل النصية، بعد مرور خمس دقائق من المحاولات، سيظهر خيار اتصل بي للتأكد من ملكيتك للرقم.
اضغط على خيار اتصل بي وستتلقى مكالمة على الهاتف الأرضي تتضمن رمز التحقق الذي سيتم تكراره ست مرات لضمان وضوحه.
أدخل رمز التحقق الذي تلقيته في التطبيق.
الآن أصبح واتساب جاهزا للاستخدام للدردشة وإجراء المكالمات.
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